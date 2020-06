In estate la dirigenza della Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni con l'idea di affidarsi a giocatori giovani e di qualità.

Come scrive il giornale inglese Telegraph, la società bianconera potrebbe presentare un'offerta al Bayern Monaco per David Alaba. Il classe 1992 è cresciuto nella società bavarese ma, complice il contratto in scadenza a giugno 2021, potrebbe lasciare la Germania durante il prossimo Calciomercato estivo. Una delle caratteristiche principali del nazionale austriaco è la sua duttilità, in quanto può giocare come difensore centrale, come terzino sinistro ma è abile a disimpegnarsi anche sulla mediana.

La sua valutazione di mercato è di 52 milioni di euro (fonte Transfermarkt), ma considerando la crisi economica e il contratto in scadenza il prossimo anno potrebbe essere acquistato a una somma inferiore.

Juventus: possibile offerta per Alaba, in scadenza nel 2021 con il Bayern

La Juventus è da sempre molto attenta alle opportunità di mercato, con il direttore sportivo Fabio Paratici che in questo periodo starebbe osservando molti giocatori in scadenza a giugno 2021. Fra questi spiccano i nomi del centrocampista del Manchester United Paul Pogba, della punta del Napoli Arkadiusz Milik e appunto quello del difensore-centrocampista del Bayern Monaco David Alaba.

Oltre alla Juventus su quest'ultimo ci sarebbe anche l'attenzione di Liverpool, Manchester City, Manchester United e Paris Saint-Germain.

Alaba ha di recente conquistato l'ottavo campionato di fila con il Bayern Monaco ed è pronto a trascinare la sua squadra anche in Champions League in agosto.

Il mercato della Juventus

David Alaba potrebbe rappresentare quindi un'occasione di mercato ma non sarebbe la sola. La Juventus, come anticipato in precedenza, segue Paul Pogba e Arkadiusz Milik.

Il centrocampista francese ha una valutazione di circa 70 milioni ma a pesare maggiormente è l'ingaggio che percepisce, circa 17 milioni di euro. La Juventus potrebbe offrire al Manchester United delle contropartite (su tutti Ramsey, Rabiot e Douglas Costa) per limitare l'esborso economico ma il francese dovrà necessariamente ridurre lo stipendio per poter ritornare a Torino.

La società bianconera starebbe lavorando anche all'acquisto di Milik, che però De Laurentiis valuta circa 50 milioni di euro. Non è escluso che anche in questa caso la Juventus possa inserire dei giocatori che possano interessare al Napoli. Uno di questi potrebbe essere il difensore argentino Cristian Romero, attualmente in prestito al Genoa, ma che arriverà a Torino a fine stagione.