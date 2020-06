Juventus e Roma potrebbero imbastire in estate diverse trattative di mercato, dando seguito allo scambio avvenuto lo scorso anno che ha portato Spinazzola a Roma e Luca Pellegrini a Torino.

Come scrive il Corriere dello Sport, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri avrebbe individuato un nuovo possibile rinforzo in un centrocampista offensivo della Roma. Al tecnico toscano piace in particolar modo il classe 1999 Justin Kluivert. L'ex Chelsea rivedrebbe infatti nell'olandese il primo Mertens allenato a Napoli. Ecco che la Juventus potrebbe utilizzare Rolando Mandragora come contropartita tecnica per convincere la Roma ed accontentare il proprio tecnico.

Juventus, Sarri avrebbe chiesto Kluivert: possibile scambio con Mandragora

Secondo il Corriere dello Sport, la Juventus potrebbe dunque decidere di investire in estate sul centrocampista offensivo della Roma Justin Kluivert. L'esterno si sposerebbe al meglio con l'idea tattica di Maurizio Sarri, ecco che i bianconeri potrebbero sacrificare Rolando Mandragora per prelevarlo. Come noto, infatti, la Juventus in estate dovrebbe esercitare l'opzione di "recompra" sul classe 1997 girando all'Udinese 26 milioni di euro.

La carta Mandragora potrebbe di fatti essere molto utile in ottica scambi per la Juventus, che potrebbe utilizzare il jolly ora in forza all'Udinese per arrivare a Milik del Napoli, Cristante sempre della Roma e Federico Chiesa della Fiorentina.

La Roma rifiuterebbe Rugani o Romero per Kluivert

Il Corriere dello Sport ha poi aggiunto che la Roma accetterebbe di cedere Kluivert solo se in cambio dovesse ricevere un giocatore funzionale al gioco del tecnico Paulo Fonseca. Sarebbe quindi da escludere l'arrivo dalla Juventus dei difensori centrali Daniele Rugani e Christian Romero a Roma, considerando soprattutto l'abbondanza difensiva per il tecnico portoghese.

La Roma infatti attualmente conta ben sei difensori centrali. Inoltre starebbe discutendo l'eventuale riscatto del cartellino di Chris Smalling dal Manchester United.

Nei giorni scorsi si è parlato infine di un possibile scambio Zaniolo-Bernardeschi, con l'inserimento di cash a favore della società di Pallotta.

Il Corriere dello Sport non ha confermato questa notizia anche perché la Roma in questo momento è impegnata ad abbassare il monte ingaggi della rosa. Il classe 1994 della Juventus attualmente guadagna 4,5 milioni di euro, eccessivi per le casse giallorosse, quindi o l'ex viola si abbasserà lo stipendio o difficilmente potrà entrare nell'orbita capitolina.