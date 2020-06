Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. La prossima sessione sarà autunnale e 'light', dal momento che durerà dall'1 settembre al 5 ottobre. Il club bianconero potrebbe perdere Miralem Pjanic per la prossima stagione. Il centrocampista bosniaco è seguito da tempo dal Barcellona, che vorrebbe puntare su di lui per rinforzare il reparto mediano. Lo stesso calciatore ex Roma e Lione avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento in Spagna. Per la sua carriera potrebbe essere infatti una svolta. La Juventus, dunque, sta lavorando sul mercato per trovare l'erede del centrocampista bosniaco.

Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici starebbe monitorando alcuni giocatori di grande qualità, come per esempio Sandro Tonali. La stella del Brescia, però, sembra essere più vicina all'Inter, disposta a mettere sul piatto i soldi derivanti dalla cessione definitiva di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain (cinquanta milioni di euro più bonus). Un altro grande obiettivo del club bianconero per rinforzare il centrocampo è Jorginho del Chelsea, grande pallino di Maurizio Sarri, che lo ha già allenato a Napoli e che lo ha voluto con sé anche nella sua esperienza a Londra.

Mercato Juventus, possibile scambio Bernardeschi-Jorginho con il Chelsea

Il prossimo colpo della Juventus per rinforzare il centrocampo potrebbe dunque essere il regista italo-brasiliano, valutato dal Chelsea circa 40 milioni di euro.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la Juventus potrebbe decidere di offrire il cartellino di Federico Bernardeschi per quello di Jorginho. L'ex esterno offensivo della Fiorentina, infatti, ha la stessa valutazione del giocatore italo-brasiliano che tanto piace a Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero lo avrebbe chiesto direttamente ai vertici della Juventus, dal momento che tra i due i rapporti sarebbero da sempre ottimi.

Da sottolineare anche il fatto che Bernardeschi piace moltissimo al Chelsea per le sue caratteristiche tecniche, dunque non si esclude che vada in porto tale scambio alla pari. Si attendono comunque ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane.

Juventus, per la difesa occhi su Kumbulla

Per quanto riguarda invece il reparto difensivo, non dovrebbero esserci particolari cambiamenti in casa Juventus per la prossima stagione.

Piacerebbe non poco il giovane difensore centrale Kumbulla. Il nazionale albanese, che milita nelle fila del Verona, è stata una delle grandi sorprese di questa stagione, grazie alle enormi qualità dimostrate. Il giocatore ha inoltre grandi margini di miglioramento.