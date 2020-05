In attesa di conoscere se e quando ripartirà la Serie A, a tenere banco in questi giorni fra i media sportivi sono le notizie di Calciomercato. Protagonista indiscussa è sicuramente la Juventus, che sarebbe impegnata su più fronti. Non solo l'asse di mercato con il Barcellona (tanti i possibili giocatori coinvolti), la società bianconera avrebbe rivolto le sue attenzioni anche in Italia, alla ricerca di rinforzi nel campionato italiano. Secondo il giornale sportivo torinese 'Tuttosport', la Juventus vorrebbe investire in estate sul centrocampista offensivo della Fiorentina Federico Chiesa. Pur di arrivare al nazionale italiano, la Juventus potrebbe inserire due contropartite tecniche che piacciono alla Fiorentina.

Si parla in particolar modo del difensore centrale Christian Romero (al rientro in estate dal prestito al Genoa) e del centrocampista dell'Udinese Rolando Mandragora, verso il quale la Juventus vanta un diritto di opzione da 26 milioni esercitabile nell'estate 2020. Non è escluso che la Juventus decida di inserire anche Luca Pellegrini, di ritorno dal prestito al Cagliari. Questa possibilità potrebbe concretizzarsi qualora la Fiorentina decidesse di non riscattare Dalbert dall'Inter.

L'inserimento dei due o tre giocatori da parte della Juventus potrebbe essere quindi una possibilità per arrivare a Chiesa ma non sarebbe l'unica.

Juventus, Romero e Mandragora le possibili carte per arrivare a Chiesa

Secondo Tuttosport la principale priorità della Juventus però è un investimento nel settore avanzato, piace in particolar modo Arkadius Milik. La società bianconera infatti sarebbe rassegnata a perdere Gonzalo Higuain in estate, proprio per questo sarà necessario l'arrivo di una punta.

La punta polacca, in scadenza di contratto a giugno 2021, dovrebbe lasciare il Napoli. La probabile permanenza di Dries Mertens e l'acquisto da parte del Napoli di Andrea Petagna sarebbero ulteriore incentivi per la punta polacca nel provare una nuova avventura professionale. La Juventus potrebbe quindi utilizzare anche in questo caso Romero e Mandragora per arrivare all'ex Ajax.

Solo successivamente la società bianconera potrebbe concentrarsi su Federico Chiesa, magari reperendo la somma da girare alla Fiorentina con la vendita di giocatori come Douglas Costa e Federico Bernardeschi.

Il mercato della Juventus

La Juventus, oltre ad investire sul settore avanzato, in estate dovrebbe rafforzare anche la mediana. I giocatori che più interessano sono Paul Pogba e Arthur del Barcellona. Quest'ultimo però vorrebbe rimanere in Spagna ed avrebbe rifiutato di rientrare nello scambio con Miralem Pjanic. Proprio per questo non è escluso che la società bianconera possa vendere solo per cash il regista bosniaco ed investire successivamente sul centrocampista del Chelsea Jorginho.