Nella serata di lunedì 22 giugno il Milan è riuscito a sconfiggere il Lecce, mantenendo vive le speranze di una qualificazione per la prossima Europa League. Un'ipotetica qualificazione potrebbe cambiare le strategie di mercato rossonere per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da 'GianlucadiMarzio.com', dopo l'incontro della scorsa settimana con l'amministratore delegato Ivan Gazidis, il tedesco Ralf Rangnick potrebbe diventare il prossimo allenatore del Milan. Con il cambio di allenatore che sarebbe alle porte, i rossoneri stanno già pianificando il futuro e starebbero tenendo d'occhio i potenziali obiettivi per la prossima finestra di trasferimento.

Calciomercato, i possibili obiettivi del Milan

Per il ruolo di ala, il Milan starebbe osservando da vicino Milot Rashica del Werder Brema. L'ala sinistra ha una clausola rescissoria di 16 milioni che potrebbe essere attivata nel caso in cui Werder Brema, che attualmente si trova sedicesimo nella classifica della Bundesliga, venga retrocesso alla fine della stagione. Se il Werder dovesse riuscire a rimanere in Bundesliga, il prezzo di Rashica sarebbe di 30 milioni di euro. In Serie A, anche il Napoli è interessato all'ala, così come una folta platea di squadre della Bundesliga, ma il Milan sta monitorando da vicino la situazione. Per la difesa, i rossoneri stanno anche guardando Dayot Upamecano, giocatore del Lipsia, che potrebbe essere una giovane opzione al centro della difesa.

Upamecano è un giocatore che Rangnick conosce bene. Il francese, tuttavia, è nel mirino di numerosi grandi club in tutta Europa. Infine, i rossoneri stanno prendendo in considerazione anche l'ex attaccante della Roma Patrik Schick. Il ceco, che ha segnato dieci gol in questa stagione durante il suo prestito al Lipsia, non rimarrà nella sua attuale squadra poiché il Lipsia avrebbe deciso di non esercitare il riscatto.

Milan, Massara sulla 'situazione Ibrahimovic'

Il Milan ha sei giocatori con il contratto in scadenza il 30 giugno: Zlatan Ibrahimovic, Lucas Biglia, Giacomo Bonaventura, Alexis Saelemaekers, Asmir Begovic e Simon Kjaer (gli ultimi tre sono in prestito). Gran parte delle voci circonda tuttavia il futuro di Ibrahimovic, con un'abbondanza di notizie che affermano che lo svedese finirà il suo secondo periodo con i rossoneri dopo pochi mesi per tornare nel suo paese d'origine e giocare per l'Hammarby.

Massara ha parlato ai microfoni di Sky Italia prima della partita contro il Lecce e si è rifiutato di escludere l'idea che Ibrahimovic possa rimanere in rossonero. “Ibrahimovic è un campione. Valuteremo con lui se ci sono le condizioni per andare avanti insieme. Abbiamo un accordo con i sei giocatori con contratti in scadenza da estendere fino ad agosto ".