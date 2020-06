Riparte il campionato di Serie A con Lecce - Milan. Ritorna il calcio giocato. Il calcio d’estate che non è mai stato calcio vero, diventa vero, ma senza un elemento fondamentale che ha fatto diventare il calcio lo sport nazional popolare in Italia: il pubblico. Qualora si riprendesse da dove si sono fermate Lecce e Milan, sarebbe un disastro. Il Milan ha perso in casa contro il Genoa. Il Lecce ha subito ben 7 goal contro l’Atalanta. In mezzo una pandemia e una semifinale di Coppa Italia agrodolce per il Milan. Per i due tecnici una nuova opportunità: 5 cambi da effettuare in 3 momenti della partita.

Liverani non si nasconde e punta al bottino pieno contro i rossoneri. Pioli per la ‘missione Europa’ ha bisogno di una vittoria come l’aria. Tra le scelte del 4-2-3-1 di Liverani partiranno titolari ben 3 ex rossoneri. Lapadula a guidare l’attacco, Saponara sulla trequarti e Gabriel in porta a difendere il fortino giallorosso. Pioli si trova a schiera regna difesa obbligata con Kjaer e Romagnoli centrali, Conti preferito su Calabria e Rebic a guidare l’attacco con Lucas Paquetà e Rafael Leao in panchina. Assente Zlatan Ibrahimovic, ma prossimo al rientro in campo. All’andata fu l’esordio di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Il Milan sembrava aver ritrovato i 3 punti, ma in pieno recupero un eurogol di Calderoni ha spezzato i sogni di esordio vincente di Pioli.

Chalanoglu e Piatek i marcatori per i rossoneri, Babacar ha segnato l’altro gol del Lecce. Fischio d’inizio ad opera del signor Paolo Valeri della Sezione di Roma 2, alle ore 19.30. Lecce-Milan sarà trasmessa sia sul canale Sky Sport Calcio (numero 252 del satellite), sia su Sky Sport Serie A (canale 202).

Calcio is finally back, Rossoneri: get ready to rumble 🔴⚫️

Rossoneri, l'attesa è finita! Bentornata #SerieATIM ⚽️#SempreMilan pic.twitter.com/MLSnbfWhmQ — AC Milan (@acmilan) June 22, 2020

Le probabili formazioni di Lecce e Milan:

The Coach has named his squad for #LecceMilan 📝

Ecco i convocati rossoneri per la trasferta di Lecce 📝 @BioscalinITA #SempreMilan pic.twitter.com/aAkn3T6ev9 — AC Milan (@acmilan) June 21, 2020

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Falco, Saponara; Lapadula.

In panchina: Radicchio, Vera, Paz, Mancosu, Shakov, Meccariello, Vigorito, Babacar, Colella, Maselli, Rimoli, Chironi. Allenatore: Liverani.

Milan (4-2-3-1): G.Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic.

In panchina: Begovic, A.Donnarumma, Calabria, Laxalt, Saelemaekers, Gabbia, Krunic, Biglia, Paquetà, Colombo, Maldini, Leao. Allenatore: Pioli.

Liverani chiama tutti a rapporto anche gli squalificati:

Portieri: Chironi, Gabriel, Sava, Vigorito

Difensori: Calderoni, Colella, Dell’Orco, Lucioni, Meccariello, Paz, Radicchio, Rispoli, Rossettini, Vera

Centrocampisti: Deiola, Maselli, Mancosu, Majer, Petriccione, Rimoli, Saponara, Shakhov, Tachtsidis

Attaccanti: Babacar, Falco, Farias, Lapadula

La lista del Milan sbarcati a Lecce:

PORTIERI Begović, A.

Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI Calabria, Conti, Gabbia, Kjær, Hernández, Laxalt, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI Bennacer, Biglia, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI Castillejo, Colombo, Leão, Maldini, Rebić

Last time at Lecce… making the impossible possible! ⚽⚽⚽⚽

BoaTREng e Yepes: impossibile dimenticare l’incredibile rimonta di Lecce: 3-0 ➡ 3-4

#SempreMilan pic.twitter.com/mvgObRLUi8 — AC Milan (@acmilan) June 22, 2020

Il pronostico di Lecce - Milan:

Il Milan potrebbe beneficiare di aver cominciato a mettere minuti nelle gambe avendo giocato la semifinale Milan contro Juventus. La vittoria rossonera, quindi sul Segno 2 è data come miglior quota a 1,63. Nonostante gli attacchi non siano dei più prolifici, è consigliato puntare sul Over 2,5 dato a 1,73.

La vittoria dei padroni di casa con Segno 1 è data tra i 5 e i 5,50, mentre il pareggio Segno X, viene pagato circa 4.