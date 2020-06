Arrivano interessanti indiscrezioni in merito al prosieguo delle competizioni europee. La Uefa ha confermato la volontà di concludere le coppe (Champions League ed Europa League) nel mese di agosto. In attesa degli incontri di campionato del 17-18 giugno, emergono le prime notizie in merito a un possibile nuovo format per le competizioni europee.

Secondo Sky, gli ottavi di finale di ritorno dovrebbero essere confermati nelle sedi inizialmente previste (Juve-Lione dovrebbe quindi giocarsi a Torino). Dovrebbe cambiare il format dai quarti di finale in avanti, sia per Champions League che per Europa League.

Per la nota emittente televisiva, potrebbero disputarsi le final eight rispettivamente a Lisbona e a Francoforte. Nonostante le resistenze turche quindi, la massima competizione europea potrebbe concludere la sua stagione in terra lusitana. A favorire Lisbona e Francoforte sono gli zero contagi presenti sul loro territorio e la presenza di numerosi stadi distanziati pochi chilometri l'uno dall'altro.

Uefa, possibile final eight per Champions League ed Europa League

Secondo Sky, potrebbe essere introdotto un nuovo format per Champions League ed Europa League. Dai quarti in poi le squadre potrebbero sfidarsi attraverso una formula final eight. La Uefa starebbe propendendo per questa scelta per evitare gli spostamenti alle squadre impegnate, concentrandoli tutti in un raggio di pochi chilometri.

Le competizioni europee dovrebbero riprendere a inizio agosto, successivamente alla chiusura dei campionati nazionali. Alcune indiscrezioni parlano di una possibile disputa degli ottavi di finale di ritorno fra il 7 e l'8 agosto mentre l'eventuale final eight dal 12 agosto in poi.

La ripresa della stagione calcistica

Intanto la Liga spagnola ha ufficialmente ripreso giovedì 11 giugno con il derby andaluso Siviglia-Betis, conclusosi due a zero per i padroni di casa. Oggi 12 giugno in Italia torna la Coppa Italia. Juventus-Milan anticiperà l'altra semifinale di ritorno Napoli-Inter prevista invece il 13 giugno.

Settimana prossima torneranno sia la Premier League che la Serie A. Quest'ultima riprenderà con i recuperi delle partite rinviate per l'emergenza Coronavirus. La 27esima giornata invece ripartirà lunedì 22 giugno con i match Lecce-Milan, Fiorentina-Brescia e Bologna-Juventus.

Il campionato italiano dovrebbe quindi concludersi entro il 2 agosto per lasciare spazio alle competizioni europee. Inter e Roma sono ancora impegnate negli ottavi di finale di Europa League mentre Juventus e Napoli in quelli di Champions League. L’Atalanta invece è già qualificata ai quarti.