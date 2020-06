Il giornalista sportivo Marcello Chirico, nel suo consueto editoriale su Ilbianconero.com, si è soffermato sulle ultime decisioni prese dal presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) Gabriele Gravina. Il giornalista, tifoso juventino, non ha lesinato critiche nei confronti del massimo dirigente della federazione, reo a sua detta di non aver saputo gestire nella maniera ideale sia il calcio maschile che quello femminile in questa situazione di emergenza sanitaria ed economica. Chirico ha voluto utilizzare una citazione autorevole, quella dell'ex presidente della Figc Franco Carraro in un'intercettazione telefonica del 2004.

Quest'ultimo, infatti, disse: "L'importante che non si favorisca la Juventus".

Chirico ha invitato Agnelli a farsi sentire con la Federazione

Secondo il giornalista Marcello Chirico, attualmente l'atteggiamento della Federazione calcistica sembrerebbe proiettato a sfavorire la Juventus. Questo sarebbe dimostrato non solo dalla scelta di introdurre playoff e playout e l'algoritmo in caso di sospensione del campionato di Serie A, ma anche dal trattamento che la Federazione ha voluto riservare alla Juventus Women. Come è noto infatti si è deciso di sospendere definitivamente il campionato femminile nonostante mancassero sei giornate alla fine, con la Juventus a +9 sulla seconda in classifica. Il giornalista sportivo ha ritenuto tale scelta una vera e propria ingiustizia.

Chirico sui playoff-playout e algoritmo

Il giornalista sportivo Marcello Chirico ha contestato la Federazione sulla scelta di introdurre playoff-playout e, in un'ultima istanza, l'algoritmo. Su Gravina ha dichiarato: "La gestione del presidente della Figc mi sembra molto dittatoriale". Il giornalista ha poi aggiunto: "Mi sembra che si stia facendo di tutto per evitare di far vincere gli stessi".

Sui playoff ha poi sottolineato che sia una scelta che non trova d'accordo non solo la Juventus ma anche la Lazio e l'Inter.

'Mi sembra che non si voglia far vincere il nono scudetto consecutivo alla Juve'

Infine Chirico ha voluto gettare ulteriore benzina sul fuoco dichiarando: "Mi sembra che si voglia trovare un modo per non far vincere il nono scudetto consecutivo alla Juventus e mi stupisco che Andrea Agnelli non se ne accorga".

Per il giornalista infatti, qualora si dovessero giocare sei o sette partite (ne mancano 12 alla fine del campionato) prima di un'eventuale sospensione, sarà giusto assegnare lo scudetto e non affidarsi a playoff o all'algoritmo. Se così fosse avrebbe avuto più senso non riprendere a giocare e quindi sospendere definitivamente il campionato come hanno fatto in Francia.