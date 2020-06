85':

84': Lotta per tenere il pallone Theo Hernandez e subisce fallo da Perez

83': Perotti da sinistra marcato da Calhanoglu, cross in mezzo, Theo anticipa Zappacosta

82': Parte Veretout dall'angolo, spazza via Paquetà

81': Veretout per Perotti sulla sinistra, cross in mezzo, di testa Kjaer mette in angolo

80: Doppio cambio per la Roma: Escono Pellegrini e Cristante ed entrano Diawara e Pastore

79': Mancini esce palla al piede, in scivolatà Paquetà lo ferma commettendo fallo

78': Spinazzola e Perez provano il cross prima da sinistra poi da destra, ma fa buona guardia la difesa del Milan

77': Cristante lancia lungo per Kalinic, Romagnoli mette palla in fallo laterale

76': Sostituzione per il Milan: Esce Rebic ed entra Rafael Leao

⏱ 78'

After breaking the deadlock, Ante heads for a well deserved rest#MilanRoma 1-0 #SempreMilan pic.twitter.com/27KWAn8tel — AC Milan (@acmilan) June 28, 2020

75': Zappacosta regala palla al Milan, cross di Paquetà per Saelmaekers, il tiro al volo di Kessiè, respinge Mirante, tira Rebic, palo, ancora Rebic goool.

Ha segnato Ante Rebic! Milan - Roma 1 - 0

74': Riprende il gioco con la Roma che rinvia dal fondo

73': Cooling break per le due squadre. Caldissimo a San Siro, i giocatori faticano

72': Paquetà salta Pellegrini, poi è troppo egoista e prova il tiro dalla trequarti, la palla finisce lata

71': Saelmaekers guadagna il fondo e prova a saltare Perotti, ma la palla gli rimbalza fuori

70': Romagnoli lancia molto bene per Theo Hernandez che riesce a servire Rebic in area, ma Mancini intuisce tutto e spazza via

69': Escono Mkhitaryan e Dzeko ed entrano Perotti e Kalinic

68': Scontro aereo a centrocampo tra Romagnoli e Dzeko, fallo del capitano del Milan

67': Conti serve Theo Hernandez che prova il sinistro, murato da Smalling, ci prova poi Paquetà Mirante in tuffo mette in angolo

66': Triangolazioni da sinistra con Calhanoglu che serve in mezzo per Saelmaekers che gliela restituisce, il tiro è respinto da Mirante in angolo

65': Prova a correre Saelmaekers, riceve palla sulla destra e avanza, cross basso per Rebic, respinge Mancini

64': Recupera palla Veretout su Kessiè, ma poi Kjaer lo ferma

63': Iniziano a faticare i giocatori in campo e il Milan prova ad impostare da dietro cercando di far allungare la Roma

62': Contropiede del Milan lanciato da Saelmaekers che trova Rebic in campo aperto con Veretout che subisce fallo.

Ammonito Rebic

61': Contropiede della Roma con Pellegrini da destra che guadagna calcio d'angolo

60': Paquetà apre sulla destra in area per Saelmaekers che viene fermato da Mkhitaryan

59': Paquetà porta palla lentissimo a centrocampo, Cristante gliela ruba dai piedi

58': Sostituzione Roma: Esce Kluivert ed entra Perez

58': primo cambio per noi



Esce Kluivert, entra Carles Perez#MilanRoma 0-0 pic.twitter.com/I9fkaht7Fb — AS Roma (@OfficialASRoma) June 28, 2020

57': Prova ad acelerare Saelmaekers che subisce fallo da parte di Kluivert, punizione da destra, quasi un angolo, palla in mezzo che esce, tiro al volo di Saelmaekers, deviato in angolo

56': Doppio angolo per il Milan, il primo ribattuto da Mancini in angolo, il secondo sprecato da Rebic con un tiro lontano dalla porta

55': Parte Calhanoglu con una punizione in mezzo, la palla viene messa in angolo da Smalling

54': Doppio cambio per il Milan: Escono Castillejo e Bonaventura, entrano Paquetà e Saelmaekers

53': Castillejo serve Conti lungo la linea di destra, Veretout commette fallo

52': Kjaer lancia lungo per Castillejo, Spinazzola di fisico supera lo spagnolo

51': Pellegrini prova a servire in profondità sulla destra Zappacosta che non riesce a raggiungere la palla che finisce oltre la linea di fondo

50': Triangolo Bonaventura - Theo - Rebic con il croato che tocca troppo debolmente il pallone e Smalling serve Pellegrini

49': Serie di possessi palla persi a centrocampo per entrambe le squadre, ne approfitta Mkhitaryan che prova il tiro murato da Kjaer

48': Ancora Theo Hernandez che non trova l'attimo per mettere il pallone in mezzo, allora arretra il possesso palla alla difesa

47': Lancio di Theo Hernandez per Castillejo troppo potente e la palla finisce in fallo laterale

46': Spinazzola prova un retropassaggio pericolosissimo per Mirante, ci arriva prima Rebic, ma se l'allunga oltre la linea di fondo, Brividi per la Roma

Secondo tempo: Bonaventura tocca palla all'indietro e il Milan attacca da sinistra verso destra

A balanced first half dominated by the heat comes to an end



Finisce un primo tempo equilibrato nel caldo di San Siro#MilanRoma #SempreMilan@BioscalinITA pic.twitter.com/tShrQ68ygz — AC Milan (@acmilan) June 28, 2020

Fine primo tempo: Milan - Roma 0 - 0

Finisce qui il primo tempo di una partita bloccata.



Non sfruttiamo l’occasione con il colpo di testa di Dzeko che finisce di poco fuori. #MilanRoma #ASRoma pic.twitter.com/UMAKjMyo5m — AS Roma (@OfficialASRoma) June 28, 2020

47': Palla sul fondo per Castillejo, ma Mancini intuisce, riparte la roma con Mkhitaryan, palla lunga, esce Donnarumma e Giacomelli fischia la fine del primo tempo

46': Dopo il calcio d'angolo Theo Hernandez resta a terra e Bannacer mette palla in fallo laterale, si riprende il terzino del Milan e Veretout restituisce palla a Donnarumma

45': Angolo per il Milan.

Ci saranno 2 minuti di recupero.

44': Sul pallone Calhanoglu, parte, il tiro viene deviato da Mirante in calcio d'angolo

43': Kessiè prova a servire Calhanoglu in area, ma Cristante in ritardo commette fallo di poco oltre il limite dell'area

42': Castillejo riceve palla in zona centrale di centrocampo e subisce un colpo da parte di Cristante, Kjaer ferma il gioco, Giacomelli corre da Pioli a chiarire la situazione

41': Cristante prova un cross centrale per Dzeko, è un gioco semplice per Donnarumma uscire e bloccare palla con le braccia

40': Calhanoglu non riesce a servire Castillejo, riparte la Roma con Dzeko e Castillejo lo ferma da dietro.

Ammonito Castillejo.

39': Bennacer dalla propria area di rigore, lancia lungo per Rebic, Mirante esce con i piedi e spedisce la palla al mittente

38': Bonaventura apre a sinistra per Theo Hernandez, cross di testa per Calhanoglu, la palla finisce di pochissimo oltre la linea sopra la traversa.....brividi per la Roma

37': Spinazzola guadagna metri sulla sinistra, prova il cross, Donnarumma blocca il pallone

36': Kluivert si accentra, Kessiè lo ferma, ma commette fallo Mkhitaryan

35': Si riprende con il calcio d'angolo per la Roma, parte Veretout, respinge Bennacer

33': Il calcio d'angolo non verrà battuto subito perchè l'arbitro Giacomelli sospende la partita per il : cooling break

32': Riparte la Roma con Zappacosta e Mkhitaryan che prova il cross: Kjaer devia in calcio d'angolo

31': Mancini serve all'indietro Mirante, arriva Rebic che per poco ruba palla al portiere, brividi per la Roma

30': Veretout prova il cross da metà campo, arriva lento tra le braccia di Donnarumma

29': Kjaer lancia Calhnaoglu sulla sinistra che prova ad entrare in area, ma Mancini lo ferma e riparte alla Roma

28': Giro palla del Milan con la Roma che lascia qualche spazio al palleggio rossonero

27': Palla lunga a Bonaventura che prova il tiro, ma scarseggia di precisione e di potenza

26': Conti serve in profondità Bonaventura che viene steso da Mancini: fallo

25': Avanza il Mllan dalla destra con Castillejo e Calhanoglu che prova il cross, Smalling la respinge e Spinazzola evita il calcio d'angolo

24': Zappacosta prova il cross, spazza Kjaer, di nuovo cross, ma di Cristante, la palla finisce oltre la linea di fondo

23': Lorenzo Pellegrini entra in ritardo su Bennacer e commette fallo.

Ammonito Pellegrini.

22': Palla che viaggia in area del Milan, Bennacer la spazza via, ma Spinazzola la riconquista e mette in mezzo, Dzeko la spizza su Donnarumma

21': Mkhitaryan per Zappacosta, gli restituisce palla e prova il tiro da fuori area, palla deviata in angolo

20': Kluivert da sinistra, doppio dribbling su Kjaer, cross in mezzo, ci arriva Dzeko, la palla esce di pochissimo alle spalle di Donnarumma. Brividi per i rossoneri

19': Mkhitaryan riceve palla sulla destra, prova il cross basso per il taglio di Kluivert, ma Donnarumma in tuffo basso mette palla in angolo

18': Bonaventura e Rebic guidano il contropiede rossonero, Veretout ci mette una peza e mette palla in fallo laterale

17': Cristante prova la palla tesa in area per Dzeko, ma Romagnoli anticipa il bosniaco e parte il Milan

16': Spinazzola corre sulla fascia sinistra, contrasto con Conti, la palla finisce oltre la linea di fondo, Giacomelli lascia giocare

15': Triangolazione tra Kluivert e Mkhitaryan che serve Pellegrini al centro, tiro addosso a Romagnoli, palla in angolo

14': Conti prova ad accelerare sulla destra, ma Kluivert lo ferma

13': Lancio di Mirante per Dzeko, Romagnoli anticipa il bosniaco e server Donnarumma

12': Kluivert riceve palla sulla sinistra, Castillejo lo affronta e gli ruba palla

11': Castillejo riceve palla pochi metri oltre la metà campo, si accentra, prova il tiro, tranquillo Mirante nella parata

10': Perde palla Theo Hernandez con Dzeko che guida il contropiede della Roma, Spinazzola però non ha lo spazio per crossare e la palla finisce lenta tra le braccia di Donnarumma

9': Kluivert parte da sinistra e in velocità semina Kessiè, ma Kjaer raddoppia e ferma l'avanzata giallorossa

8': Serie di triangolazioni della Roma con Zappacosta che guadagna il fondo e prova il cross, intuito però dalla difesa rossonera

7': Bennacer prova a servire Castillejo, ma si alza la bandierina: lo spagnolo è in fuorigioco

6': Pellegrini interviene su Bennacer, Kessiè stava partendo con il pallone, ma Giacomelli non concede il vantaggio ed allora si riparte dalla punizione per il Milan

5': Prova il binario destro il Milan, Bonaventura spreca il possesso palla servendo di tacco Mancini, riparte la Roma

4': Smalling serve Dzeko che fà la sponda per Pellegrini, ma Romagnoli molto attento blocca l'avanzata giallorossa

3': Giro palla del Milan con Conti che prova a servire in profondità Castillejo, ma la palla finisce Morbida da Mirante

2': Veretout prova il lancio lungo e largo sulla sinistra per Mkhitaryan, ma la palla finisce in fallo laterale

1': Guadagna palla Kessiè cercando di innescare Bonaventura, ma Smalling capisce tutto

Fischio d'inizio: Dzeko batte all'inidietro e il match inizia con il possesso palla della Roma

17:15: Doveroso minuto di silenzio per Pierino Prati e per tutte le vittime del Covid-19

Today your fans and your Club bid you farewell.

Goodbye, Piero Prati, we'll never forget you ❤️🖤



I tuoi tifosi e l'#ACMilan oggi ti rendono omaggio: ciao Piero ❤️🖤#SempreMilan #MilanRoma pic.twitter.com/TFu7285qAB — AC Milan (@acmilan) June 28, 2020

17:14: Il Milan indossa la classica divisa di casa rossonera, mentre la Roma indossa la terza divisa tutta Blu

17:13: Scende in campo Giacomelli ed inizia la cerimonia post Covid modificata dalla Lega Serie A.

17:10: La partita Milan - Roma viene trasmessa in diretta da DAZN con la conduzione di Stefano Borghi e il commento tecnico di Francesco Guidolin.

Pitch inspection looking sharp.

It's good to be back, San Siro! 🔴⚫



È bello essere di nuovo qui, San Siro! 🏟️

Il controllo campo dei rossoneri#MilanRoma #SempreMilan #Boglioli pic.twitter.com/ZE075lmmYw — AC Milan (@acmilan) June 28, 2020

17:00: Mancano 15 minuti e sarà Milan Roma. Curiosità: Donnarumma e Mirante sono di Castellammare di Stabia. Due portieri, stessa città

Honouring the Covid-19 victims

You will always be with us, we will be together forever ❤️

In memoria di tutte le vittime di Covid-19

Saremo insieme, per sempre ❤️#SempreMilan #MilanRoma pic.twitter.com/SXNR0JWe89 — AC Milan (@acmilan) June 28, 2020

16:57: Tutti i giocatori sono ritornati negli spogliatoi, Bennacer per ultimo dopo aver provato una serie lunghissima di calci da fermo

16:55: A San Siro fa caldissimo, ben 32°C e 65% di umidità.

Ed ecco le formazioni ufficiali, sale l'attesa:

Milan (4-2-3-1): G.Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic.

In panchina: Begovic, A.Donnarumma, Calabria, Laxalt, Saelemaekers, Gabbia, Krunic, Biglia, Paquetà, Brescianini, Maldini, Leao. Allenatore: Pioli.

Roma (4-2-3-1 ):Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitarian; Dzeko.

In panchina: Cardinali, Fuzato, Kolarov, Fazio, Bruno Peres, Ibanez, Perotti, Villar, Pastore, Diawara, Under, Kalinic, Perez. Allenatore: Fonseca.

Analisi pre partita di Milan - Roma

Primo dei 5 big match che vedranno impegnati i rossoneri in corsa verso un posto in Europa.

Con i tre punti il Milan potrebbe puntare direttamente al 6° posto occupato dal Napoli e sperare che Parma e Verona non ottengano punti rispettivamente con l'Inter e con il Sassuolo. Il Milan è reduce dalla vittoria esterna contro il Lecce. Pioli privo di Ibrahimovic ha inventato uno schema con i tre trequartisti molto mobili che ha creato scompiglio in salento. L'ultima partita del Milan a San Siro fu la sconfitta contro il Genoa. Gli uomini di Pioli troveranno un San Siro molto caldo da un punto di vista metereologico, ma freddissimo a livello emotivo, come reagiranno i rossoneri?

⭐ The champions that decided our clashes 🆚 Roma



⚽ Ecco i 5 gol rossoneri più belli in #MilanRoma



😉 Scegli il tuo preferito su https://t.co/Q7SgREvTHP



@StarCasinò.Sport | #IlNuovoModoDiVivereIlCalcio | #SempreMilan pic.twitter.com/EW8zxJTHzW — AC Milan (@acmilan) June 28, 2020

La Roma deve ancora sperare nel quarto posto.

Per rimanere al passo della straordinaria Atalanta, gli uomini di Fonseca devono trovare i tre punti a San Siro. La rimonta vincente con la Sampdoria è stato un buon segnale dopo la ripresa. Fonseca sembra intenzionato a rivoluzionare la squadra. Mirante confermato tra i pali dopo l'infortunio di Pau Lopez, spazio a Kluivert e a Veretout. Jordan Veretout che è stato conteso nell'estate scorsa tra il Milan e la Roma ritrova il Mister che in questi anni lo ha fatto emergere. Il suo maestro: Stefano Pioli.

I convocati per il Milan di Mister Pioli:

Portieri: Begović, A. Donnarumma, G.

Donnarumma.

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers.

Attaccanti: Castillejo, Leão, Maldini, Rebić.

Le scelte di Fonseca per l’AS Roma:

Portieri: Cardinali, Fuzato, Mirante

Difensori: Zappacosta, Smalling, Kolarov, Fazio, Mancini, Bruno Peres, Spinazzola, Ibanez

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan

Attaccanti: Dzeko, Ünder, Kalinic, Perez, Kluivert

📋 Ecco i nostri convocati per #MilanRoma ⚡️



🐺 Gli stessi 24 della partita di mercoledì contro la Samp#ASRoma pic.twitter.com/LqOIqWULze — AS Roma (@OfficialASRoma) June 27, 2020

I pronostici di Milan - Roma

Vivono di incertezza le quote tra Milan e Roma.

I consigli dei bookmarkers spingono a giocare la scelta GOL ovvero entrambe le squadre a segno. Molto quotata anche l'opzione 'Over 2,5' che viene pagato intorno al 1,70.

🎥 #MilanRoma Together 📷

Get involved in the match! Send us a photo or video to show on the LEDs during the game 🏟️

Unitevi a noi per la partita! Mandateci una foto o un video da mettere sui LED durante #MilanRoma 🏟️#SempreMilan pic.twitter.com/tY6lMZn9ZV — AC Milan (@acmilan) June 28, 2020

La vittoria del Milan è data a 2,65, poco distante la vittoria della Roma a 2,70 mentre il pareggio a 3,20.