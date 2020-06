Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, anche in questo momento di grande difficoltà per la squadra allenata da Maurizio Sarri, che ha perso la finale di Coppa Italia contro il Napoli. Le ultime notizie arrivano dal sito Don Balon e si concentrano su Paulo Dybala, certamente uno dei giocatori più chiacchierati in questo momento, anche perché contro il club partenopeo è stato uno dei peggiori in campo, sbagliando anche il primo rigore della Juventus. Secondo quanto riporta la stampa spagnola, il futuro del campione argentino sarebbe ancora tutto da decidere.

Come scrive Don Balon, infatti, non sarebbe scontato che Dybala rimanga alla Juventus anzi, sul giocatore sudamericano, sarebbe molto forte l'interesse del Barcellona, club che sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra molto alta per arrivare a garantirsi le sue prestazioni.

Mercato Juventus, il Barcellona vorrebbe Paulo Dybala

Don Balon scrive infatti che il Barcellona considererebbe Paulo Dybala il diretto erede di Lionel Messi per le sue caratteristiche. Secondo il giornale spagnolo, il calciatore della Juventus potrebbe già arrivare al termine della stagione per prendere poi il posto della Pulce come leader tecnico tra qualche anno (e anche la sua maglia numero dieci). Sempre stando a Don Balon, la Juventus, con l'eventuale partenza di Dybala, punterebbe su Neymar, stella del Paris Saint-Germain e della nazionale brasiliana.

Neymar sarebbe un giocatore molto apprezzato dal direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, che avrebbe già preso dei contatti con il suo entourage. In ogni caso, Dybala non ha ancora trovato l'accordo con la dirigenza della Juventus per il rinnovo del contratto.

Dybala vorrebbe raddoppiare il suo attuale ingaggio, arrivando quindi a percepire circa 15 milioni di euro a stagione.

Si tratterebbe però di una cifra molto alta per le casse della dirigenza bianconera, che deve già sobbarcarsi il faraonico ingaggio di Cristiano Ronaldo (il campione portoghese percepisce più di 30 milioni di euro a stagione). Si attendono dunque ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane.

Juventus, Paratici non molla Milik per l'attacco

Per rinforzare il reparto offensivo, comunque, la dirigenza della Juventus continua a seguire con grande attenzione Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli e della nazionale polacca. Il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis, però, non ha intenzione di fare sconti per lui, valutandolo almeno 40 milioni di euro.