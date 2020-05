Uno dei problemi principali dell'Inter nella prossima sessione di calciomercato potrebbe essere sostituire Lautaro Martinez. L'attaccante argentino è esploso in questa stagione, realizzando dieci reti in campionato e ben cinque su sei presenze in Champions League. Il Toro è finito nel mirino del Barcellona, con Leo Messi che preme per giocare con lui dopo aver condiviso l'esperienza in Coppa America con la Nazionale albiceleste. I nerazzurri, comunque, lo lasceranno andare solo per il pagamento della clausola rescissoria o per 90 milioni di euro più una contropartita tecnica. Un ricco conguaglio che permettere al club di cercare un sostituto all'altezza.

Si è parlato molto di Timo Werner, ma ci sarebbe un altro nome che intrigherebbe i dirigenti nerazzurri.

Idea Gabriel Jesus

L'ultima idea in casa Inter, qualora Lautaro Martinez dovesse partire, risponderebbe al nome di Gabriel Jesus. Si tratta di un ritorno di fiamma per l'attaccante brasiliano, che era stato accostato ai nerazzurri già nell'estate del 2016, anno dell'insediamento di Suning a capo del club. In quella sessione fu il Manchester City a soffiarlo al club meneghino, che dovette ripiegare su Gabriel Barbosa, detto anche Gabigol. I Citiziens versarono nelle casse del Palmeiras 35 milioni di euro.

Il suo rendimento non è stato sempre all'altezza delle aspettative, condizionato anche dalla presenza di Sergio Aguero in rosa.

Quest'anno il classe 1997 ha realizzato dieci reti in ventiquattro presenze in Premier League, collezionando cinque assist, a fronte di cinque gol e due assist in sei presenze in Champions League. Numeri molto simili proprio a Lautaro Martinez e proprio per questo il suo profilo sembra essere l'ideale per sostituire l'attaccante argentino.

Non sarà semplice arrivare a lui, ma l'esclusione dalla Champions del club inglese per aver violato i paletti del fair play finanziario potrebbe giocare a favore.

La concorrenza, però, è tanta, come testimonia l'editoriale del noto giornalista, Fabrizio Biasin, su Tuttomercatoweb: "Cavani piace all’Inter?

Sì, ma pure (e tanto) all’Atletico di Madrid. Può prendere il posto di Lautaro? No. Al limite quello di Sanchez. E Timo Werner? Eh, magari! Solo che il tedesco attizza molti, soprattutto il Liverpool e persino a mia zia. E Gabriel Jesus? Idem con patate. Ma quindi Lautaro va al Barcellona? Possibile, ma solo se il Barcellona trova un complicato incastro che possa accontentare l’Inter".

La valutazione

Il Manchester City potrebbe privarsi di Gabriel Jesus ma solo dinanzi ad una proposta molto importante e, soprattutto, in caso di esclusione dalla prossima edizione della Champions League. L'Inter, dal suo canto, potrebbe contare, eventualmente, sul ricco tesoretto ricavato dalla cessione di Lautaro Martinez al Barcellona.

La valutazione dell'attaccante brasiliano si aggira intorno ai 60 milioni di euro. I Citiziens, qualora dovessero privarsene, potrebbero provare anche a chiedere l'inserimento di Milan Skriniar nell'affare. Il centrale slovacco è un vero pallino di Pep Guardiola, che lo avrebbe individuato come rinforzo ideale per la difesa.