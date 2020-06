Uno dei migliori talenti emergenti del calcio italiano è il centravanti dell'Inter, Sebastiano Esposito. Classe 2002, il giovane attaccante ha conquistato la fiducia del proprio allenatore, Antonio Conte, durante il precampionato 2019, con il tecnico che ha deciso di promuoverlo in pianta stabile in prima squadra. In questa stagione ha fatto il suo esordio in Champions League, mostrando di non subire la pressione dei grandi match, guadagnandosi anche un calcio di rigore nella gara di andata contro il Borussia Dortmund. Esordio che è arrivato anche in campionato, condito anche dal primo gol, messo a segno su calcio di rigore contro il Genoa.

I nerazzurri vorrebbero blindarlo ma ci sono diversi ostacoli verso il rinnovo.

Il rifiuto di Esposito

L'Inter vorrebbe blindare Sebastiano Esposito. Il giovane attaccante, classe 2002, ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e a luglio diventerà maggiorenne. Proprio per questo i nerazzurri vorrebbero fargli firmare il primo contratto da professionista con un rinnovo quinquennale, fino a giugno 2025 e con cospicuo aumento dell'ingaggio. La trattativa, però, sembra essere più complicata del previsto, nonostante ci sia la volontà da entrambe le parti di arrivare ad una fumata bianca. Il giocatore ha messo in chiaro, comunque, di non voler essere ceduto in Serie B per giocare con maggiore continuità e accetterà una cessione in prestito solo ad un club di Serie A.

Proprio per questo sembra difficile pensare ad un suo futuro al Brescia, nell'ambito dell'operazione Sandro Tonali.

Stando a quanto scritto su Twitter dall'esperto di mercato Nicolò Schira, il giovane Esposito avrebbe deciso di rifiutare la nuova proposta di rinnovo avanzata dall'Inter in questi giorni, nonostante sembrava si fosse vicini alla fumata bianca.

Il club nerazzurro aveva messo sul piatto un quinquennale da 800.000 euro a stagione, quattro milioni di euro complessivi. L'intesa era stata trovata con il suo storico agente, Augusto Carpeggiani, che ne ha curato gli interessi fino ad ora. Secondo quanto riportato anche da Fcinternews, però, qualcosa si sarebbe rotto nel rapporto e l'attaccante avrebbe deciso di rompere il rapporto con l'entourage.

Separazione tra Sebastiano #Esposito e l'agente Augusto Carpeggiani: il gioiellino dell'#Inter ha rifiutato rinnovo da 800mila euro netti a stagione fino al 2025 offerto dai nerazzurri. Il classe 2002 ha aspettative più alte (€1M + bonus annui) e potrebbe passare con Pastorello — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 9, 2020

La possibile richiesta di Esposito

Secondo le indiscrezioni che circolano in queste ore Sebastiano Esposito avrebbe già individuato l'agente che lo rappresenterà da oggi in poi. Si tratterebbe di Federico Pastorello, agente tra gli altri anche di Romelu Lukaku. Sarebbe stato positivo il primo incontro Esposito-Pastorello un paio di giovedì fa a Milano: la decisione sarebbe in arrivo nonostante i tentativi last minute di altri agenti.

Una volta definita questa situazione si tornerà a parlare di rinnovo di contratto con la richiesta del classe 2002 che lascia più di qualche perplessità. L'attaccante di Castellammare, infatti, vorrebbe 1-1,1 milioni di euro a stagione più bonus.