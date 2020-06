La Juventus in estate potrebbe proseguire la sua campagna di rafforzamento avviata già dalla scorsa stagione investendo soprattutto su giovani di qualità. Già a gennaio 2020 la società bianconera ha dimostrato la sua volontà di ringiovanire la rosa portando a Torino il centrocampista offensivo ex Atalanta (ma in prestito al Parma fino a fine stagione) Dejan Kulusevski, spendendo 44 milioni di euro comprensivi di bonus. Uno dei possibili obiettivi individuati per la prossima estate è l'esterno offensivo della Fiorentina, Federico Chiesa. Sul nazionale italiano non manca la concorrenza, sia dall'estero (su tutti il Manchester United) che in Italia (l'Inter).

Come scrive il giornale toscano La Nazione, la Juventus avrebbe già pronta un'offerta importante che potrebbe far vacillare il presidente Rocco Commisso. Si tratterebbe di una base di 30 milioni di euro con l'aggiunta di ben tre contropartite tecniche. Il primo è il portiere (attualmente in prestito al Genoa) Mattia Perin, poi il difensore toscano Daniele Rugani ed infine il mediano dell'Udinese Rolando Mandragora.

Offerta da 30 milioni più tre giocatori per Chiesa: fra questi Mandragora

Secondo 'La Nazione', la Juventus avrebbe offerto alla Fiorentina 30 milioni più Perin, Rugani e Mandragora per arrivare a Federico Chiesa. Una proposta dal valore totale di 76 milioni di euro, se consideriamo che Perin è valutato 9 milioni, Rugani 12 mentre Mandragora circa 25.

A proposito del mediano classe 1997 la Juventus dovrebbe esercitare a fine stagione 2019-2020 la 'recompra' presente sul suo contratto, acquistandolo dall'Udinese per circa 25 milioni di euro. Come scrive 'La Nazione', non sarà semplice convincere Commisso a cedere Chiesa. Il proprietario della Fiorentina ha recentemente dichiarato di essere disposto ad accontentare il giocatore a condizioni favorevoli anche per la società toscana.

Non è escluso quindi che Commisso voglia soprattutto cash per il giocatore, in tal caso la Juventus dovrà necessariamente alzare il conguaglio magari togliendo una delle contropartite offerte nella trattativa.

Il mercato della Juventus

La Juventus in estate dovrebbe rafforzare anche il centrocampo. Difficile arrivare a Paul Pogba, negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile scambio di mercato con il Paris Saint Germain che porterebbe Pjanic a Parigi e Verratti a Torino.

Più probabile però che il regista bosniaco si trasferisca al Barcellona, in tal caso la contropartita tecnica potrebbe essere il brasiliano Arthur. Altro giocatore che piace alla Juventus è il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic Savic. Il nazionale serbo ha una valutazione di circa 70 milioni di euro.