Questa mattina la Juventus si è ritrovata alla Continassa per partire verso Bologna. La squadra ha cambiato il programma pre-gara e ha preferito passare la notte a Torino per poi spostarsi in giornata alla volta dell'Emilia Romagna. Sul volo che sta portando la Juventus a Bologna non c'è Gonzalo Higuain. Il Pipita non ha ancora recuperato dal problema muscolare accusato due settimane fa. Dunque, anche contro il Bologna, Maurizio Sarri non avrà un centravanti di ruolo. Oltre ad Higuain al Dall'Ara mancheranno Alex Sandro, Khedira, Chiellini e Demiral. In difesa, al posto del brasiliano dovrebbe esserci Mattia De Sciglio, che sembra un vantaggio rispetto a Danilo.

La Juventus ripartirà dal 4-3-3

La Juventus, intorno alle 11:30, è arrivata all'aeroporto di Torino Caselle per imbarcarsi sul volo che la sta portando a Bologna. I bianconeri arriveranno in Emilia Romagna all'ora di pranzo e poi si sposteranno subito in hotel. Questa sera Maurizio Sarri ripartirà dal 4-3-3, anche se a livello di uomini ci sarà qualche novità. Il primo cambio sarà tra i pali: Buffon lascerà il posto a Szczesny. In difesa, invece, toccherà ancora alla coppia formata da Bonucci e de Ligt, mentre sulle fasce dovrebbero agire a Cuadrado e De Sciglio. Il numero 2 juventino è favorito per prendere il posto di Alex Sandro. Mentre a centrocampo non dovrebbero esserci novità e Sarri sembra intenzionato a confermare Bentancur, Pjanic e Matuidi.

Quest'ultimo però sarebbe in ballottaggio con Rabiot. Anche in attacco non dovrebbero esserci stravolgimenti e dovrebbero giocare Douglas Costa, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Non è però da escludere la possibilità che Maurizio Sarri schieri Federico Bernardeschi. Infatti, ieri 21 giugno, il tecnico ha spiegato che il numero 33 juventino può essere una valida alternativa da schierare in attacco.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

La carica di CR7

Nei giorni successivi alla sconfitta in Coppa Italia, la Juventus è stata al centro di diverse critiche. I bianconeri sono stati nell'occhio del ciclone e adesso i tifosi juventini si aspettano un reazione da parte della squadra.

L'obiettivo della Juventus è quello di conquistare i tre punti contro il Bologna per allontanare le nubi che si sono addensate sulla Continassa. Questa sera, a guidare il riscatto dei bianconeri sarà Cristiano Ronaldo che con un post sui social ha voluto caricare tutto l'ambiente in vista del match odierno: "Mai arrendersi, sempre concentrati sul prossimo obiettivo... Tutti insieme".