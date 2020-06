In questi giorni gran parte dei media sportivi parlano di una possibile tensione all'interno dello spogliatoio bianconero. Dapprima i presunti screzi fra Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri, poi quelli fra il tecnico e Miralem Pjanic. L'allenatore ha sostituito la conferenza stampa del match Bologna-Juventus, con un'intervista a Sky, in cui il tecnico toscano si è toltoi qualche sassolino dalla scarpa, soffermandosi in primis sul fatto di avere avuto un confronto costruttivo con il portoghese e successivamente ha smentito i presunti attriti con il regista bosniaco. Sull'argomento ha dichiarato: "La storia del mio litigio con Pjanic è una bufala" aggiungendo "è uno dei ragazzi con cui ho più confronto dialettico, non capisco come possa essere venuto fuori".

A proposito del possibile impiego di Pjanic contro il Bologna, Sarri non si è voluto sbilanciare sottolineando come sarà importante valutare le reazioni fisiche dei giocatori dopo la finale di Coppa Italia.

Possibile conferma del tridente Douglas Costa - Dybala - Cristiano Ronaldo

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha confermato l'impiego del tridente Douglas Costa - Dybala - Cristiano Ronaldo anche per mancanza di alternative. Sugli esterni saranno pronti a subentrare Cuadrado e Bernardeschi. Tanti i dubbi a centrocampo: "Non abbiamo tantissime soluzioni, Khedira è fuori. Ramsey ha fatto solo due - tre allenamenti". Bentancur si candida al ruolo di regista, anche se non è escluso che Sarri, per mancanza di alternative, dia ancora fiducia a Pjanic.

In difesa invece le uniche certezze sono Bonucci e De Ligt, mentre l'infortunio di Alex Sandro porterà a schierare uno fra Danilo e De Sciglio.

Sarri e il confronto con Cristiano Ronaldo

Nell'intervista Maurizio Sarri si è soffermato anche su Cristiano Ronaldo, dichiarando di avere avuto un confronto costruttivo con il portoghese.

Il tecnico toscano ha sottolineato come CR7 preferisca partire da destra in quanto ha fatto 700 gol partendo defilato ed è normale voglia giocare in quel ruolo: "In finale di Coppa ho parlato con i tre attaccanti e anche loro hanno deciso di provare a partire con Dybala più centrale". Sarri ha poi chiosato su CR7: "Al massimo tra una settimana tornerà il giocatore fantastico di sempre.

Ora fisicamente non può essere al massimo". Il tecnico toscano ha ribadito che è fondamentale che il portoghese mantenga la fiducia in sé stesso, dopo le due ultime partite giocate in Coppa Italia in cui non ha brillato.

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri si aspetta una pronta reazione dalla sua squadra già contro il Bologna, con l'obiettivo di rispondere alla vittoria dell'Inter contro la Sampdoria.