Nella serata di ieri venerdì 5 giugno, la Juventus ha svolto la prima amichevole post lockdown. I bianconeri, infatti, sono tornati all'Allianz Stadium dopo 89 giorni di assenza per preparare la ripartenza della stagione 2019/2020. Maurizio Sarri ha voluto riportare la squadra nel suo stadio per prendere nuovamente confidenza con il terreno di gioco dell'impianto juventino. L'amichevole di ieri, però, ha dato importanti indicazioni anche in vista della sfida contro il Milan di venerdì 12 giugno.

Il tecnico della Juventus ha infatti schierato due formazioni, la prima composta dai titolarissimi e la seconda dalle riserve.

L'indicazione che più è balzata all'occhio riguarda il centrocampo. Sarri ha schierato Rodrigo Bentancur nella formazione dei titolarissimi e Miralem Pjanic in quella delle riserve. Ormai non sembrano più esserci dubbi: l'uruguaiano sarà il regista titolare della Juventus e la sensazione è che il numero 5 juventino troverà spazio solo per dare un po' di riposo all'ex Boca.

La crescita esponenziale del numero 30 della Juventus

Ieri sera, Maurizio Sarri ha voluto portare avanti una prova generale in vista della gara di venerdì contro il Milan. Il tecnico della Juventus è ripartito dal 4-3-3 e in difesa ha schierato una linea a quattro composta da Cuadrado, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro. La curiosità degli addetti ai lavori, però, riguardava soprattutto il centrocampo: lo scorso 8 marzo, Sarri aveva deciso, infatti, di affidare le chiavi della mediana a Bentancur, perciò in molti erano curiosi di sapere se l'allenatore avrebbe confermato oppure no questa sua scelta.

Ebbene sì, l'allenatore della Juventus non ha cambiato idea, il suo regista titolare ormai sembrerebbe Rodrigo Bentancur.

La crescita dell'uruguaiano è stata costante ed esponenziale e adesso per Miralem Pjanic non sarà facile togliergli il posto. Il bosniaco ieri guidava la mediana delle riserve e salvo clamorose sorprese difficilmente l'ex Roma tornerà ad essere la prima scelta di Sarri.

Pjanic continua inoltre ad essere al centro di diverse voci di mercato e anche in questo caso sembra difficile immaginarlo ancora alla Juventus nella stagione 2020/2021. Nel centrocampo titolare schierato ieri da Sarri c'erano anche Khedira e Matuidi. Il tedesco è un giocatore molto prezioso per il tecnico toscano e probabilmente venerdì contro il Milan sarà in campo dal primo minuto con Bentancur e con il numero 14 juventino.

L'allenatore della Juventus schiera il tridente

Nella partitella di ieri sera, Sarri non aveva a disposizione Aaron Ramsey, Giorgio Chiellini e Gonzalo Higuain. I primi due erano assenti poiché stanno svolgendo dei programmi personalizzati, mentre il Pipita era a riposo visto che giovedì 4 giugno ha accusato un fastidio muscolare. Dunque, vista l'assenza di Higuain, nel test di ieri Sarri ha schierato il tridente formato da Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo. La sensazione è che a prescindere dalle condizioni del Pipita, l'allenatore voglia ripartire da questo schieramento offensivo. Nell'attacco delle riserve, invece, c'era Bernardeschi che in questa seconda parte di stagione spera di fare meglio per guadagnarsi una riconferma.

La Juventus domani 7 giugno non si allenerà

Questa mattina, i giocatori della Juventus si sono presentati alla Continassa per proseguire la preparazione in vista della gara contro il Milan. Chi ha giocato ieri ha svolto un lavoro leggero, mentre Chiellini e Ramsey hanno proseguito con le loro sedute personalizzate. Higuain, invece, ha svolto delle terapie. Domani 7 giugno, la Juventus godrà di una giornata di riposo, la preparazione riprenderà lunedì 8 giugno.