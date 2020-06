Scoppia la bufera sulla trasmissione delle partite di Serie A in chiaro. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora sta lavorando per portare almeno due gare per ogni turno sul digitale terrestre o sul web gratis. I colloqui sono in atto e sia Sky che Dazn, che detengono i diritti televisivi per il campionato, avrebbero già dato il loro parere favorevole. Per portare a compimento il piano serve un decreto legge che possa superare, nel breve periodo, la legge Melandri. Il problema è che non tutti sarebbe favorevoli alla trasmissione in chiaro delle partite, soprattutto Mediaset avrebbe già dato inizio alla battaglia.

Serie A in chiaro: Mediaset si oppone

La tv di Berlusconi avrebbe inviato una lettera al governo per avere la possibilità di acquistare i diritti delle partite nel caso in cui alla fine si dovesse decidere di trasmettere parte della Serie A in chiaro. La battaglia è iniziata e se a Mediaset non venisse data questa possibilità, il colosso televisivo potrebbe anche decidere di bloccare le trasmissione, come previsto dall’articolo 700 del codice di procedura civile. In teoria anche Rai e La 7, entrambe tv nazionali, potrebbero mettere in atto la stessa iniziativa per bloccare l’ipotesi della Serie A in chiaro.

Ma perché Mediaset si starebbe opponendo? Semplicemente per una questione di audience. Il gruppo di Berlusconi sarebbe preoccupato dal fatto che una partita in chiaro su TV8 porterebbe a una consistente diminuzione di telespettatori davanti ai propri canali.

La sfida è aperta e il tempo stringe perché in teoria il governo vorrebbe partire con la trasmissione in chiaro della Serie A già dal fine settimana del 20-21 giugno quando si giocheranno i quattro recuperi delle sfide mai andate in scena a causa del coronavirus.

I primi match in chiaro potrebbero essere Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari

Il primo match di serie A che potrebbe essere trasmesso in chiaro è Atalanta-Sassuolo. Sky detiene i diritti della gara, l’incontro dei giorni scorsi tra i dirigenti della tv e del governo è stato positivo, e sarebbe stata individuata proprio la gara di Bergamo come prima sfida da guardare senza bisogno dell'abbonamento.

Nel frattempo sono iniziati anche i colloqui con Dazn che sarebbe ben disposta a far vedere gratis sul web una “sua” partita per ogni turno. Allo studio ci sono diverse soluzioni, se la trattativa tra il governo e il servizio di streaming dovesse andare a buon fine in tempi brevi potrebbe essere Verona-Cagliari del 20 giugno la prima partita trasmessa in chiaro. L’alternativa è quella di slittare di qualche giorno, passando direttamente alla 27esima giornata con la possibilità di far vedere gratis una tra Verona-Napoli, Genoa-Parma o Inter-Sassuolo.

La trasmissione delle gare di Serie A in chiaro assomiglia sempre di più una partita a scacchi. Ieri le mosse del governo con Sky e Dazn sembravano aver avvicinato il traguardo, ora c’è un altro fronte aperto, quello di Mediaset che è pronta a dare battaglia per aver la possibilità di trasmettere le partite.

Nei prossimi giorni se ne saprà di più, ma la frenata delle scorse ore è stata brusca.