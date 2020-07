L'ex attaccante di Inter e Juventus Alessandro Altobelli è stato intervistato dal Corriere dello Sport. Tanti gli argomenti affrontati, fra questi anche il dominio in Serie A della Juventus e la crescita dell'Inter nell'ultima stagione.

"Spillo" Altobelli ha poi espresso anche la propria idea sugli allenatori migliori in Italia, elogiando in particolar modo Massimiliano Allegri: "Per me è il numero uno. È uno che conosce il calcio, pane al pane, vino al vino. Ha fatto bene al Milan e al Cagliari".

'Sarri si è adeguato ai campioni che ha in rosa'

Altobelli ha poi fatto il confronto fra Allegri e l'attuale allenatore alla Juventus Maurizio Sarri, affermando che per "giustificare" l'ingaggio dell'ex tecnico del Chelsea e del Napoli non basta vincere il campionato italiano, ma serve trionfare in Champions League.

L'ex giocatore dell'Inter ha aggiunto: "Sarri ha fatto bene all'Empoli e al Napoli, poi si è adeguato al Chelsea e alla Juventus ai campioni presenti in rosa", sottolineando che è normale adeguarsi quando in squadra ha giocatori come Cristiano Ronaldo

Altobelli sull'Inter di Antonio Conte

Altobelli, nell'intervista al Corriere dello Sport, ha parlato anche dell'Inter, sottolineando: "Conte e Marotta debbono portare avanti il loro lavoro. Altri due o tre inserimenti giusti e l'Inter potrà vincere il campionato". Poi ha dichiarato: "Il tecnico pugliese ha fatto un buon percorso e se arriverà secondo il giudizio sarà buono", aggiungendo come sia un peccato che l'Inter non abbia saputo sfruttare i vari passi falsi della Juventus.

Inoltre, secondo l'ex attaccante: "Il suo passato juventino non lo ha aiutato".

Altobelli ha poi spiegato come sia stato proprio Conte a scegliere la squadra e a fare il mercato, in entrata e in uscita. Pertanto secondo "Spillo" è ingeneroso che l'allenatore pugliese possa dare la colpa alla società.

Nonostante questo, secondo l'ex centravanti di Inter e Juventus, la miglior soluzione è proseguire con Antonio Conte. Infine si è voluto sbilanciare anche sulla lotta scudetto dichiarando: "Campionato chiuso, impensabile recuperare tanti punti alla Juventus".

Intanto però l'Inter, qualora dovesse vincere questa sera contro la Spal, potrebbe portarsi a -6 punti dalla Juventus.

I bianconeri fra l'altro nella prossima giornata di campionato dovranno giocare all'Allianz Stadium contro la Lazio di Simone Inzaghi, mentre i nerazzurri sono attesi all'Olimpico dalla Roma.