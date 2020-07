Domenica 19 luglio, dalle ore 21:45, si giocherà presso lo stadio Olimpico di Roma il match che vedrà opporsi la Roma di Paulo Fonseca e l'Inter di Antonio Conte. Il match è fondamentale per il prosieguo del campionato di ambo le squadre: la Roma, in caso di sconfitta, dovrà dire con molta probabilità addio al sogno Champions League. Chi può ancora sperare in grandi risultati è l'Inter, al momento seconda in classifica con sei punti di distacco dalla Juventus (impegnata domani, lunedì 20 luglio, nella complicata sfida contro la Lazio).

La Roma affronta l'Inter con diversi indisponibili

La Roma dovrà fare i conti con numerose assenze in vista del match contro i nerazzurri.

Non saranno dell'incontro Mirante, Fazio, Santon, Juan Jesus e soprattutto Nicolò Zaniolo. La giovane promessa, rientrato poche settimane fa dopo un brutto infortunio, è nuovamente ai box dopo che gli esami strumentali hanno individuato un lieve risentimento a un polpaccio. Incerta invece la presenza di Smalling, pilastro difensivo per il club, anche se comunque dovrebbe essere recuperato almeno per la panchina. Il modulo con il quale giocheranno i giallorossi dovrebbe essere il 3-4-2-1, con Pau Lopez in porta. Il tridente difensivo sarebbe composto da Mancini, Kolarov e uno tra il già citato Smalling e Ibanez. Per quanto riguarda gli esterni di centrocampo, essi dovrebbero essere Bruno Peres sulla destra (in vantaggio su Zappacosta) e Spinazzola sulla sinistra (in vantaggio su Diawara).

I due centrali di centrocampo saranno invece Cristante e Veretout. I due trequartisti saranno Pellegrini e Mkhitaryan, che dovranno supportare l'unica punta Dzeko.

Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini-Smalling/Ibanez-Kolarov, Bruno Peres/Zappacosta-Veretout-Cristante-Spinazzola/Diawara, Pellegrini-Mkhitaryan, Dzeko.

Nell'Inter Young e de Vrij nuovamente titolari dopo il turno di riposo

In casa nerazzurra Antonio Conte è alle prese con numerosi dubbi di formazione. Il primo riguarda il modulo, con il 3-4-1-2 che comunque pare in vantaggio rispetto al 3-5-2. In porta è confermatissimo Handanovic. Il tridente difensivo sarà invece composto da Skriniar, de Vrij (che ritorna titolare dopo il turno di riposo ottenuto nella partita contro la Spal) e Bastoni (in vantaggio su Godin).

Gli esterni di centrocampo saranno Candreva sulla destra e Young sulla sinistra (anche lui, come de Vriji, si riprende la maglia da titolare dopo un turno di riposo). Per quanto riguarda i centrali, in mezzo agiranno Brozovic e uno tra Barella e Gagliardini. Sulla trequarti spazio ancora a Borja Valero, che supporterà la coppia d'attacco Lautaro Martinez-Alexis Sanchez. Ancora una volta riserva Eriksen, che rischia di diventare un vero e proprio problema in casa Inter.

Probabile formazione Inter (3-4-1-2): Handanovic, Skriniar-de Vriji-Bastoni/Godin, Candreva-Brozovic-Barella/Gagliardini-Young, Borja Valero, Lautaro Martinez-Alexis Sanchez.