Il Crotone conquista la promozione in Serie A con due turni di anticipo rispetto alla conclusione del campionato, mandando così in archivio una stagione ricca di soddisfazioni. Dopo due anni la squadra rossoblu ritorna nel grande calcio e lo fa da protagonista. Un finale di stagione in crescendo per i calabresi, con vittorie in tutti gli scontri diretti disputati dopo il lockdown, un salto di categoria suggellato con l'ultimo successo (1-5) all'Armando Picchi in casa del Livorno già retrocesso da alcune giornate in Serie C.

L'attenzione della società calabrese potrà ora rivolgersi verso il mercato estivo e alla pianificazione della nuova stagione.

Crotone, prosegue il corteggiamento per Pobega

Uno degli obiettivi principali dei rossoblu per la nuova stagione sembra essere l'attaccante Tommaso Pobega, classe 1999, talento cresciuto nella Primavera del Milan e punto di forza del sorprendente Pordenone guidato da Attilio Tesser. Il calciatore, titolare della squadra neroverde, ha collezionato in questo campionato 21 presenze arricchite da 4 reti. Il Crotone vorrebbe prendere il giocatore in prestito dai rossoneri, proprietari del cartellino.

Si tratta di un calciatore seguito già nei mesi scorsi dalla società crotonese, che potrebbe rappresentare una scommessa vincente per il diesse Beppe Ursino, il quale nel corso degli anni ha fatto della valorizzazione dei giovani e della scoperta dei talenti un marchio di fabbrica del club.

Sul calciatore ci sarebbe però anche la concorrenza di altri club di Serie A, come l'Udinese, alla ricerca di rinforzi nel reparto offensivo.

Le possibili operazioni in uscita del Crotone

In attesa di disputare i match contro Frosinone e Trapani, ultime gare di questa annata sportiva, il Crotone starebbe iniziando a riflettere sul futuro.

A lasciare la squadra sarà sicuramente il centrocampista Andrea Barberis che già nelle scorse settimane ha firmato da svincolato con il Monza, sorte analoga dovrebbe avere il centrocampista Ahmad Benali, prossimo all'accordo con il Parma. Negli ultimi giorni inoltre l'attaccante Nwankwo Simy è stato accostato alla Lazio, mentre il giovane attaccante Augustus Kargbo, fresco di promozione con la Reggio Audace, sarebbe entrato nella lista dei desideri di club come Genoa, Udinese e Sassuolo.

Un mercato mirato alla salvezza

Il mercato estivo condotto dal Crotone sarà mirato all'allestimento di una rosa che possa conquistare la salvezza in massima serie. In questa ottica la società proverà a condurre in porto alcune operazioni tenendo conto del bilancio societario.

Come avvenne per la prima stagione di Serie A, gli "squali" potrebbero attingere a piene mani ai migliori talenti della cadetteria e provare a individuare qualche profilo nei campionati esteri.