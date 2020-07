La Juventus in estate dovrà necessariamente rinforzare il settore avanzato. La probabile partenza di Gonzalo Higuain (possibile destinazione River Plate o Major League Soccer) porterà la dirigenza bianconera a investire su una punta centrale di livello internazionale. Il nome principale accostato alla Juventus rimane sempre quello di Arkadius Milik del Napoli, ma in queste ultime ore sembra sia avanzata la candidatura di Alexandre Lacazette. La punta francese dell'Arsenal sarebbe stufa di non vincere trofei in Inghilterra e cercherebbe una società che sappia valorizzarlo al massimo. L'ex giocatore del Lione rappresenterebbe quindi una possibile opportunità di mercato per la Juventus, che potrebbe giocare anche la carta Rugani come contropartita per convincere l'Arsenal a cedere il suo giocatore.

Contratto in scadenza a giugno 2022, la punta francese ha una valutazione di circa 48 milioni di euro (fonte trasnsfermarkt) ma l'inserimento di Rugani permetterebbe alla Juventus di risparmiare sul cash da girare alla società inglese.

Juventus, Rugani possibile contropartita per Lacazette

Secondo il sito sportivo spagnolo Don Balon, la Juventus in estate potrebbe investire su Alexandre Lacazette. La punta francese cercherebbe una nuova esperienza dopo tre anni all'Arsenal e gradirebbe l'eventuale approdo alla Juventus. In questa stagione l'ex Lione ha disputato in Premier League 27 partite realizzando 9 gol e 4 assist. In Europa League invece ha giocato cinque partite mettendo a segno due gol.

Il francese per caratteristiche tecniche si sposerebbe alla perfezione sia con il gioco di Maurizio Sarri che con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Bravo sotto porta e abile dal punto di vista tecnico, il francese è anche un nazionale avendo all'attivo 16 presenze e 3 gol.

Il mercato della Juventus

Alexandre Lacazette è solo uno dei nomi accostati alla Juventus per il settore avanzato.

Arkadius Milik, Gabriel Jesus, Raul Jimenez sono gli altri giocatori seguiti dal direttore sportivo Fabio Paratici. La società bianconera dovrà però investire anche a centrocampo. Khedira, Matuidi e Ramsey potrebbero lasciare Torino, proprio per questo in bianconero potrebbero arrivare almeno due rinforzi.

Si parla molto di un interesse per Jorginho del Chelsea, ma la Juventus sarebbe pronta a investire anche su un importante mezzala. Paul Pogba rappresenta più un sogno che un obiettivo concreto, più abbordabile invece il mediano Houssem Aouar. La Juventus potrebbe inserire Matuidi come contropartita tecnica per arrivare al giocatore del Lione.

Il presidente della società francese Aulas non ha nascosto infatti l'apprezzamento nei riguardi del campione del mondo con la Francia a Russia 2018. Il 7 agosto potrebbe essere un'occasione per per parlare di mercato, la Juventus infatti affronterà il Lione nell'ottavo di ritorno di Champions League all'Allianz Stadium.