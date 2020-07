La Juventus si è dimostrata in questi anni sempre molto attenta al mercato dei giovani. Dallo scorso Calciomercato estivo, con la partecipazione dell'under 23 al campionato di Serie C, gli investimenti sono evidentemente incrementati, con arrivi importanti come quelli, solo per citarne alcuni, di Rafia o Wesley. Gli scout bianconeri continuano a lavorare costantemente sia sul mercato sudamericano che su quello europeo. Come scrive il giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la Juventus avrebbe inserito nella lista dei possibili acquisti anche il centrocampista offensivo dell'Hertha Berlino Lazar Samardzic.

Il classe 2002 è considerato uno dei migliori talenti del calcio tedesco e si è messo in evidenza in questa stagione nell'under 19 della squadra della capitale. 16 presenze con 14 gol e 9 assist Bundesliga Nord/Nordost e 5 presenze con un gol ed un assist Regionalliga Nordost, dimostrano qualità nella finalizzazione ma anche bravura nel saper imbeccare i compagni davanti al portiere. Unisce fisicità a talento e sarebbe seguito da società importanti, come ad esempio il Barcellona.

Juventus, possibile sfida al Barcellona per il talento Samardzic

Secondo il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, la Juventus avrebbe individuato in Lazar Samardzic un possibile rinforzo (almeno inizialmente) per l'under 23 bianconera.

Il talento di origini serbe ha già esordito in Bundesliga, raccogliendo tre presenze con la maglia dell'Herta Berlino. Sulle spalle ha la maglia numero 10, è alto un metro e 83 centimetri, una fisicità importante che gli garantisce anche una buonissima protezione della palla. In Germania si sono già innamorati calcisticamente di lui ed ovviamente gran parte delle attenzioni dei grandi club si è spostata sul centrocampista offensivo dell'Hertha Berlino.

Il mercato dei giovani

L'eventuale arrivo di Samardzic si andrebbe ad aggiungere ai tanti talenti acquistati dalla Juventus la scorsa stagione. Inoltre i bianconeri stanno seguendo altri giovani di qualità, da impiegare nell'under 23 e nella Primavera. Si parla molto del difensore classe 2003 Felix Nzouango, che la Juventus avrebbe già acquistato dall'Amiens per circa tre milioni di euro (fonte Transfermarkt).

In Francia lo paragonano a Raphael Varane per caratteristiche tecniche e fisiche, almeno inizialmente dovrebbe fare la spola fra campionato di serie C (l'under 23 della Juventus punta a conquistare la promozione in Serie B la prossima stagione) e la Primavera. A proposito di giovani, la Juventus lavora all'acquisto di talenti anche per la prima squadra. Uno dei nomi finiti sul taccuino di Fabio Paratici è quello di Houssem Aouar, centrocampista classe 1998 del Lione.