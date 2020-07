La Juventus in estate utilizzare diversi giocatori della rosa per arrivare ad alcuni obiettivi di mercato. Una delle possibili contropartite utili ad attutire investimenti cash è sicuramente Daniele Rugani. Il difensore toscano fino a qualche anno fa era considerato insieme a Romagnoli uno dei maggiori talenti del calcio italiano. Il classe 1994 sembra però aver subito un'involuzione tecnica ed in qualche modo il match contro il Milan di martedì 7 luglio ha messo in evidenza questo suo ridimensionamento. Buona prima parte della partita, calo evidente negli ultimi 30 minuti a cui hanno contribuito anche le distrazioni difensive dei suoi compagni di squadra.

Nel prossimo Calciomercato estivo quindi è molto probabile che la società bianconera lo inserisca in qualche trattativa di scambio. Il toscano infatti potrebbe essere girato al Napoli per arrivare ad Arkadius Milik, alla Roma per Nicolò Zaniolo o alla Fiorentina per Federico Chiesa.

Secondo il quotidiano sportivo torinese Tuttosport, la Juventus sarebbe pronta ad inserire Daniele Rugani in qualche trattativa di mercato per arrivare a suoi obiettivi estivi. Il difensore toscano rimane uno dei difensori più apprezzati, anche se di certo la mancanza di continuità alla Juventus non lo ha aiutato nell'affermarsi in maniera definitiva in Serie A.

Possibile, quindi, che il trasferimento ad una società meno ambiziosa rispetto alla Juventus possa finalmente valorizzare le aspettative di inizio carriera del difensore toscano.

La Juventus acquistò Rugani dall'Empoli

L'involuzione tecnica di questi anni lo ha portato spesso al centro delle voci di mercato. L'anno scorso ad esempio è stato vicino al trasferimento in Russia, allo Zenit San Pietroburgo, ma l'infortunio ai legamenti del ginocchio di Giorgio Chiellini bloccò il suo passaggio nel campionato russo. Adesso invece potrebbe tornare utile a società come Napoli, Roma e Fiorentina, che cercano un difensore giovane ed affidabile.

Juventus, in estate torna Romero dal Genoa

La Juventus, fra l'altro, in estate potrà contare su un nuovo centrale difensivo. Tornerà infatti dal prestito al Genoa Cristian Romero, acquistato lo scorso anno dalla società ligure per circa 30 milioni di euro. Il classe 1998 potrebbe inizialmente rimanere nella rosa bianconera come quinto centrale, considerando che davanti a lui ci sono Bonucci, Chiellini, De Ligt e Demiral. Proprio per questo la cessione di Rugani in estate è una possibilità molto concreta.