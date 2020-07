L'importante successo contro il Genoa ha messo in evidenza una Juventus sicuramente tonica, che sembra stia acquisendo sempre di più i dettami tattici di Maurizio Sarri. Un lavoro importante quello del tecnico toscano, che mira a portare un calcio diverso rispetto a quello proposto lo scorso anno da Massimiliano Allegri.

In questi giorni però c'è molto lavoro da fare anche per il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici. Il dirigente bianconero infatti ha recentemente chiuso lo scambio Pjanic-Arthur con il Barcellona e quello fra i giovani Moreno e Felix Correia con il Manchester City.

Il mercato della Juventus però non si fermerà qui.

Juve, si medita un colpo per ogni reparto

Secondo il Corriere di Torino, si starebbe lavorando all'acquisto di almeno altri due top player, uno per la mediana e l'altro per il settore avanzato.

Per quanto riguarda il centrocampo, i nomi principali accostati alla società bianconera sono quelli di Jorginho del Chelsea, di Houssem Aouar del Lione e di Nicolò Zaniolo della Roma. Ci sarebbe anche il 'sogno' Pogba, ma resta una trattativa difficile dati il costo del cartellino e quello dell'ingaggio.

Ma la Juventus vuole rafforzare il settore avanzato. Con la probabile partenza di Gonzalo Higuain (potrebbe tornare al River Plate) la società bianconera sta lavorando ad un suo sostituto.

I nomi che più piacciono alla società bianconera sono quelli di Raul Jimenez dl Wolverhampton e di Arkadius Milik del Napoli. La punta messicana sta disputando una grande stagione in Premier League ma il prezzo del suo cartellino (circa 60 milioni di euro) non faciliterebbe la trattativa. Più abbordabile invece la pista Arkadius Milik, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2021.

Il probabile acquisto di Oshimen da parte della società campana e il rinnovo di contratto di Dries Mertens sarebbero un evidente segnale di come il Napoli voglia cedere il polacco durante il Calciomercato estivo anche per evitare di perderlo a parametro zero la prossima stagione. Il prezzo richiesto dai campani per la punta polacca è di circa 40 milioni di euro, con la Juventus che punta a inserire delle contropartite tecniche per diminuire l'esborso economico.

Il mercato della Juventus

Abbiamo parlato di possibili acquisti per centrocampo e settore avanzato, ma non è escluso che la Juventus decida di investire pure sulle fasce difensive.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società bianconera sarebbe interessata a David Alaba del Bayern Monaco, giocatore in grado di disimpegnarsi come centrale difensivo, come terzino sinistro ma anche come centrocampista. Il suo contratto in scadenza coi tedeschi a giugno 2021 permetterebbe alla Juventus di non spendere molto per il suo cartellino. In caso di acquisto di Alaba, sarebbe plausibile la cessione di Alex Sandro, che piace al Psg.