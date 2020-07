La sfida Inter e Juventus potrebbe spostarsi la prossima estate anche sui tavoli delle trattative di mercato. Si parla infatti di molti giocatori contesi fra le due società, su tutti Sandro Tonali ed Emerson Palmieri. Nelle ultime ore però a questi giocatori se ne sarebbe aggiunto un altro. Come scrive il giornale inglese Manchester Evening Standard, Inter e Juventus durante il prossimo Calciomercato estivo potrebbero contendersi la punta brasiliana del Manchester City Gabriel Jesus. Il nazionale sudamericano, in attesa di conoscere il futuro europeo della società inglese (il Tas di Losanna deciderà la conferma o non della squalifica dalle coppe europee del City inflitta dalla Uefa), il brasiliano starebbe valutando la possibilità di lasciare la Premier League.

Gabriel Jesus infatti non è considerato titolare dal tecnico Pep Guardiola, il quale spesso gli preferisce Sergio Aguero. Di certo, l'infortunio subito dalla punta argentina in questo finale di stagione potrebbe dare lo spazio giusto alla punta brasiliana per mettersi in evidenza.

Gabriel Jesus interesserebbe a Juve e Inter

La Juventus in estate potrebbe sfidare sul mercato l'Inter per arrivare a Gabriel Jesus. Entrambe le società italiane infatti sono alla ricerca di rinforzi nel settore avanzato, considerando le probabili partenze rispettivamente di Gonzalo Higuain e Lautaro Martinez. La punta della Juventus potrebbe far ritorno in Argentina, al River Plate mentre il classe 1997 nerazzurro interessa sempre al Barcellona.

Proprio il presidente della società catalana Bartomeu, in una recente intervista, ha dichiarato che a fine stagione si valuterà l'eventuale investimento per l'argentino, alimentando ulteriori voci di mercato su un suo possibile addio all'Inter. Gabriel Jesus quindi potrebbe essere il profilo giusto sia per Juventus che per l'Inter per mantenere e possibilmente incrementare il livello qualitativo del settore avanzato.

Secondo il Manchester Evening Standard, il Manchester City chiederebbe almeno 70 milioni di euro per il suo giocatore.

Il mercato della Juventus

Nonostante le voci su un interessamento per Gabriel Jesus, i principali media sportivi sono invece convinti che la Juventus voglia investire soprattutto sulla punta del Napoli Arkadius Milik.

Il classe 1994 sarebbe il preferito dalla società bianconera non solo per motivi economici (costerebbe quasi la metà di Gabriel Jesus) ma anche tecnici. L'ex Ajax infatti si integrerebbe alla grande con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, inoltre darebbe grande fisicità al settore avanzato bianconero. Inoltre il Napoli avrebbe aperto all'inserimento di una contropartita tecnica (Bernardeschi), in questo modo la società bianconera eviterebbe anche un investimento in cash.