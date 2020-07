In casa Inter sembra esserci aria di rivoluzione in vista della prossima stagione. Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, avrebbe indicato ai propri dirigenti quali potrebbero essere i giocatori su cui puntare e quelli da sacrificare per finanziare proprio il mercato in entrata. L'allenatore salentino ne ha parlato apertamente nelle ultime settimane, facendo anche dei chiari riferimenti al dialogo con la proprietà. Tra i giocatori che potrebbero essere ceduti ci sono anche alcuni big, tra cui Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è finito al centro delle polemiche negli ultimi giorni dopo che gli è stata ritirata la patente per essere stato trovato positivo all'alcol test.

Undici in uscita

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, avrebbe messo una formazione intera sul mercato per finanziare le operazioni in entrata. Non mancano i big in uscita, visto che alcuni giocatori non avrebbero convinto appieno l'allenatore nerazzurro. Tra questi c'è Marcelo Brozovic, che potrebbe essere ceduto anche per le vicende extra campo che lo hanno riguardato negli ultimi giorni. Il centrocampista croato ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro che, però, scade oggi. Il club meneghino, comunque, potrebbe anche sedersi a trattare per proposte di poco inferiori, con i club di Premier League principalmente interessati.

Oltre all'ex Dinamo Zagabria, l'altro big in uscita sarebbe Milan Skriniar.

Il centrale slovacco ha deluso in questa stagione, condizionato anche dalla difesa a tre che non esalta le sue caratteristiche. Su di lui ci sarebbero Manchester City e Manchester United, con i Red Devils che sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra intorno ai 65 milioni di euro, ma si attende anche il possibile rilancio dei Citiziens, con Guardiola che segue da tempo l'ex Sampdoria.

Gli altri giocatori sacrificabili

La Gazzetta dello Sport riporta una formazione intera in uscita. Tra i pali c'è Tommaso Berni, in scadenza di contratto, mentre in difesa, oltre a Skriniar, si parla anche di Godin, arrivato l'estate scorsa e che non ha convinto nella difesa a tre, e di Andrea Ranocchia.

In mezzo al campo chi andrà via con ogni probabilità saranno Vecino, che piace al Tottenham di Mourinho, Gagliardini, possibile pedina di scambio con il Torino per Izzo o Belotti, e Asamoah, già ai margini della rosa. Dubbi su Borja Valero, nonostante sia in scadenza di contratto. Biraghi tornerà alla Fiorentina e non verrà riscattato, mentre Sanchez potrebbe tornare al Manchester United visto l'alto ingaggio percepito, superiore ai 10 milioni di euro. In caso di addio al suo posto potrebbe arrivare uno tra Dzeko e Cavani.