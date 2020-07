Il giornalista sportivo Mario Sconcerti di recente è stato intervistato da TMW Radio. Tante le tematiche trattate dall'ex opinionista di Sky Sport, fra queste anche la lotta al vertice in Serie A e il percorso Champions League delle italiane. In merito alla lotta per il campionato ha dichiarato: " É stato un campionato di splendide perdenti, Lazio ed Inter si sono fermate da sole". Un andamento negativo che le ha portate distanti dalla Juventus, attualmente a +6 su Atalanta seconda (la squadra di Gasperini ha una partita in più rispetto ai bianconeri, alla Lazio e all'Inter).

Mario Sconcerti sull'Atalanta

Sui bergamaschi Mario Sconcerti ha aggiunto che è partita tardi in campionato altrimenti avrebbe potuto battagliare anche per la vittoria finale. L'Atalanta però sarà impegnata in Champions League contro il Paris Saint Germain nei quarti di finale. Proprio sul cammino europeo delle italiane Sconcerti ha espresso una sua preoccupazione dichiarando: "Con questi arbitraggi in Serie A temo per Champions ed Europa League, con arbitri che sorvoleranno su tanti interventi che noi sottolineiamo in modo esasperato". Evidente il riferimento ai discutibili rigori fischiati dagli arbitri in Serie A per fallo di mano in area dopo aver visionato il Var. Mario Sconcerti ha poi aggiunto di augurarsi che la regola sui falli di mano in area di rigore sia rivista altrimenti si rischia che "i giocatori comincino a mirare la mano".

Sconcerti sulla presunta mail inviata da Conte a Zhang

Altro argomento di discussione la presunta mail inviata da Antonio Conte al presidente dell'Inter Steve Zhang in cui il tecnico pugliese si sarebbe lamentato di alcune scelte di mercato effettuate dalla dirigenza nerazzurra (Marotta e Ausilio). Sull'argomento Sconcerti ha dichiarato: "Se l'indiscrezione sulla mail è vera sarebbe molto grave".

Il giornalista ha poi gettato altra benzina sul fuoco invitando il presidente dell'Inter a confrontarsi con il tecnico pugliese ed ad esporgli cosa non gli è piaciuto di lui in questa stagione.

'Conte è un eccessivo, la sua forza è essere diverso dagli altri'

Non poteva mancare la domanda sul possibile avvicendamento all'Inter, con il possibile addio di Antonio Conte a favore di un eventuale arrivo di Massimiliano Allegri.

Sconcerti a riguardo ha dichiarato: "Conte è un eccessivo, la sua forza è essere diverso dagli altri". Il giornalista sportivo ha poi sottolineato che è molto energico e tende a stressare i suoi giocatori. Un atteggiamento fin troppo borderline che inevitabilmente, secondo Sconcerti, porta prima o poi ad un crollo psicologico.