Contatti sì, accordi no. Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, è uscito allo scoperto in merito alla trattativa per portare in Catalogna Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter. Una telenovela di Calciomercato che va avanti già da diverse settimane e che per il momento sembra ancora lontana dal concludersi. Anzi, secondo quanto dichiarato dal dirigente spagnolo, per il momento qualsiasi tipo di discorso con i colleghi nerazzurri sarebbe in una fase di stand-by, anche se l'imprenditore catalano ha rassicurato i tifosi blaugrana dicendo che comunque il Barça anche quest'anno sarà protagonista del mercato.

Bartomeu è stato contattato da Tv3 per fare il punto sull'operazione Lautaro, poiché la scorsa settimana (il 7 luglio) è scaduta la clausola rescissoria da 111 milioni di euro presente sul contratto che lega il centravanti sudamericano all'Inter. A questo punto, per cercare di strappare il giocatore alla società milanese, sarà necessario sedersi al tavolo delle trattative per rinegoziarne la valutazione. Il presidente del Barça ha rivelato che, in effetti, qualche settimana fa c'è stato un confronto con l'Inter per quanto riguarda il Toro.

Subito dopo, però, il massimo dirigente del sodalizio catalano ha ammesso che: "Ora come ora la trattativa è ferma". Dunque, stando alle sue affermazioni, non c'è stato alcun passo in avanti, anzi, il numero uno del Barça ha aggiunto che attualmente si è in una "fase di studio".

Il Barcellona avrebbe già un accordo di massima con Lautaro

Josep Maria Bartomeu, dopo aver frenato un pochino sulla trattativa con l'Inter per Lautaro Martinez, ha ricordato che il prossimo calciomercato sarà piuttosto particolare. Infatti ha dichiarato che, a causa dell'emergenza coronavirus, diversi club dovranno fare i conti con delle difficoltà finanziarie, però questa contingenza non fermerà affatto il Barcellona che continuerà ad essere attivo in sede di mercato.

Tornando a Lautaro, anche se in questo periodo il suo eventuale trasferimento al Camp Nou sembra ancora lontano dal concretizzarsi, la sensazione è che il Barça possa tentare un ultimo affondo tra la fine di luglio e i primi di agosto. La società catalana, del resto, sarebbe forte di un'intesa già raggiunta con il calciatore che sarebbe pronto a firmare un contratto quinquennale da circa 60 milioni di euro (dunque un ingaggio da 12 milioni stagionali).

Il problema, semmai, sarebbe nella resistenza dell'Inter che finora non avrebbe permesso a Bartomeu e ai suoi collaboratori di trovare la chiave di volta per sbloccare l'operazione di mercato.

Il tecnico nerazzurro Antonio Conte sarebbe lieto di tenere ancora con sé Lautaro Martinez almeno per un altro anno. Inoltre, visto che - a quanto pare - finora l'attaccante argentino non ha detto a chiare lettere di voler lasciare Milano, l'Inter sarebbe disposta a privarsi del suo numero 10 solo di fronte a un'offerta allettante. Tenendo conto della clausola rescissoria (ormai scaduta) da 111 milioni di euro, probabilmente il club lombardo potrebbe tentennare solo di fronte ad una proposta economica da almeno 90 milioni cash, più una contropartita tecnica ovviamente gradita alla società e al suo allenatore Conte.