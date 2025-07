Genoa e Valentin Carboni mai così vicini. Sembra ormai a un passo la definizione dell'accordo con l'Inter per vestire di rossoblù il trequartista argentino almeno per la stagione 2025-2026. Carboni, infatti, dovrebbe arrivare a Genova in prestito perché i nerazzurri - avendo fiducia nelle potenzialità e nel talento del calciatore - non vorrebbero perderne la titolarità del cartellino. Intanto, in uscita, si segnala un certo interesse del Cagliari per il difensore Alessandro Marcandalli.

Il Genoa sta dunque sistemando la rosa sulla trequarti per mettere a disposizione del tecnico Patrick Vieira dei giocatori che siano in grado di mandare in rete le punte e di essere decisivi anche in zona goal.

Infatti, oltre all'ormai prossimo arrivo di Valentin Carboni, si sta definendo anche la permanenza di Junior Messias.

Messias starebbe discutendo con il Genoa i termini per firmare un nuovo contratto. Il suo precedente accordo con la società ligure era scaduto il 30 giugno e, dunque, in questo momento l'ex Milan è svincolato. Sembra che ci sia intesa per firmare per un'altra stagione, ovvero fino al giugno del 2026. In caso di fumata bianca, il Genoa avrebbe quindi a disposizione la freschezza e il talento di Valentin Carboni e l'esperienza di Messias, nella speranza (per i colori rossoblù) che il brasiliano non incappi in troppi infortuni come accaduto nel 2024-2025.

Carboni verso il prestito al Genoa

Dopo un anno di corte serrata, il Genoa sembra essere riuscito a mettere le mani su Valentin Carboni. Il club genovese, infatti, sta seguendo il 20enne argentino dallo scorso mercato estivo quando, però, alla fine l'Inter preferì girarlo in prestito al Marsiglia. Rientrato alla base, e ripresosi da un brutto infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, Carboni è stato protagonista di un buon Mondiale per Club con l'Inter, segnando anche la rete della vittoria nella sfida contro l'Urawa (2-1 per l'Inter).

Il Genoa ci ha riprovato, e sembra che stavolta sia riuscito ad accordarsi con l'Inter. Le parti starebbero per siglare l'intesa sulla base di un prestito annuale a titolo oneroso, con bonus basati sulle presenze e con probabile diritto di riscatto.

Tuttavia, sembra che l'Inter non abbia intenzione di perdere la gestione del cartellino di Carboni perché crede nelle potenzialità del ragazzo in prospettiva.

L'operazione Carboni tra Inter e Genoa sarebbe slegata da eventuali altre trattative fra i due club. I nerazzurri avrebbero messo da parte l'obiettivo Frendrup come potenziale sostituto di Calhanoglu (in caso di cessione del turco) però sarebbero sempre interessati al difensore belga De Winter.

Marcandalli obiettivo del Cagliari

Il calciomercato in uscita del Genoa in queste ultime ore si sta soffermando su Alessandro Marcandalli. Il Cagliari, alla ricerca di un nuovo difensore centrale, starebbe pensando al calciatore del Grifone. L'obiettivo della società sarda sarebbe quello di garantirsi le prestazioni del 22enne in prestito con diritto di riscatto.

Marcandalli (10 presenze con il Genoa in Serie A nel 2024-2025) potrebbe sfruttare l'occasione Cagliari per giocare con maggiore continuità e ritagliarsi una certa esperienza nel massimo campionato italiano. Al contempo, il Genoa potrebbe poi ritrovarsi con un calciatore più pronto e sul quale puntare a partire dai prossimi anni.

Cagliari e Genoa si starebbero già confrontando, e non si esclude che nei prossimi giorni possa arrivare la fumata bianca per il passaggio di Marcandalli in prestito al Cagliari.