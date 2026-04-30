I numeri delle presenze nelle partite del weekend mostrano un quadro molto chiaro del calcio italiano: dove non ci sono restrizioni, la risposta dei tifosi è forte e spesso da tutto esaurito; dove invece entrano in gioco divieti e limitazioni, i dati crollano drasticamente fino a diventare simbolici.
Dalla Serie A alla Serie C emergono quindi due realtà opposte: da una parte piazze calde e partecipazione reale, dall’altra settori ospiti svuotati da norme e restrizioni. Un confronto che va letto oltre i numeri, perché racconta più le condizioni imposte che il vero seguito delle squadre.
Siamo agli sgoccioli del campionato per A e B, invece questa volta il campionato di Serie C è concluso e i numeri riguardano Supercoppa e Play off.
Spettatori Serie A
- Como – Napoli 980 (sold out)
- Atalanta – Genoa 1.155
- Udinese – Torino 105 (divieto residenti)
- Sassuolo – Milan 4.000 (sold out)
- Juventus – Verona 36 (divieto residenti)
- Roma – Fiorentina (vietata)
- Cremonese – Lazio (viet.)
- Bologna – Cagliari (tessera, no gr. org.)
- Pisa – Lecce 1.100 (sold out)
Serie B
- Spezia – Venezia (1.287, s. out)
- Juve Stabia – Frosinone (250, s. out)
- Carrarese – Cesena (488)
- Bari – Entella (8)
- Padova – Pescara (75, divieto residenti)
- Palermo – Catanzaro (vietata)
- Modena – Reggiana (45, divieto residenti)
- Sampdoria – Südtirol (160)
- Empoli – Avellino (3.100, s. out)
- Mantova – Monza (936, s. out)
Ser. C- play off e Supercoppa
- Arezzo – Vicenza (Supercoppa di C)
- Casertana – Atalanta U23 0
- Lumezzane – Alcione 0
- Cittadella – Arzignano 1
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