I numeri delle presenze nelle partite del weekend mostrano un quadro molto chiaro del calcio italiano: dove non ci sono restrizioni, la risposta dei tifosi è forte e spesso da tutto esaurito; dove invece entrano in gioco divieti e limitazioni, i dati crollano drasticamente fino a diventare simbolici.

Dalla Serie A alla Serie C emergono quindi due realtà opposte: da una parte piazze calde e partecipazione reale, dall’altra settori ospiti svuotati da norme e restrizioni. Un confronto che va letto oltre i numeri, perché racconta più le condizioni imposte che il vero seguito delle squadre.

Siamo agli sgoccioli del campionato per A e B, invece questa volta il campionato di Serie C è concluso e i numeri riguardano Supercoppa e Play off.

Spettatori Serie A

Como – Napoli 980 (sold out)

Atalanta – Genoa 1.155

Udinese – Torino 105 (divieto residenti)

Sassuolo – Milan 4.000 (sold out)

Juventus – Verona 36 (divieto residenti)

Roma – Fiorentina (vietata)

Cremonese – Lazio (viet.)

Bologna – Cagliari (tessera, no gr. org.)

Pisa – Lecce 1.100 (sold out)

Serie B

Spezia – Venezia (1.287, s. out)

Juve Stabia – Frosinone (250, s. out)

Carrarese – Cesena (488)

Bari – Entella (8)

Padova – Pescara (75, divieto residenti)

Palermo – Catanzaro (vietata)

Modena – Reggiana (45, divieto residenti)

Sampdoria – Südtirol (160)

Empoli – Avellino (3.100, s. out)

Mantova – Monza (936, s. out)

Ser. C- play off e Supercoppa