I numeri delle presenze nelle partite del weekend mostrano un quadro molto chiaro del calcio italiano: dove non ci sono restrizioni, la risposta dei tifosi è forte e spesso da tutto esaurito; dove invece entrano in gioco divieti e limitazioni, i dati crollano drasticamente fino a diventare simbolici.

Dalla Serie A alla Serie C emergono quindi due realtà opposte: da una parte piazze calde e partecipazione reale, dall’altra settori ospiti svuotati da norme e restrizioni. Un confronto che va letto oltre i numeri, perché racconta più le condizioni imposte che il vero seguito delle squadre.

Siamo agli sgoccioli del campionato per A e B, invece questa volta il campionato di Serie C è concluso e i numeri riguardano Supercoppa e Play off.

Spettatori Serie A

  • Como – Napoli 980 (sold out)
  • Atalanta – Genoa 1.155
  • Udinese – Torino 105 (divieto residenti)
  • Sassuolo – Milan 4.000 (sold out)
  • Juventus – Verona 36 (divieto residenti)
  • Roma – Fiorentina (vietata)
  • Cremonese – Lazio (viet.)
  • Bologna – Cagliari (tessera, no gr. org.)
  • Pisa – Lecce 1.100 (sold out)

Serie B

  • Spezia – Venezia (1.287, s. out)
  • Juve Stabia – Frosinone (250, s. out)
  • Carrarese – Cesena (488)
  • Bari – Entella (8)
  • Padova – Pescara (75, divieto residenti)
  • Palermo – Catanzaro (vietata)
  • Modena – Reggiana (45, divieto residenti)
  • Sampdoria – Südtirol (160)
  • Empoli – Avellino (3.100, s. out)
  • Mantova – Monza (936, s. out)

Ser. C- play off e Supercoppa

  • Arezzo – Vicenza (Supercoppa di C)
  • Casertana – Atalanta U23 0
  • Lumezzane – Alcione 0
  • Cittadella – Arzignano 1
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