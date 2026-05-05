La classifica degli stipendi in Serie A torna a far discutere, e i numeri emersi dall'approfondimento di transfermarkt, offrono uno spaccato chiaro, e per certi versi brutale, delle gerarchie economiche del campionato. In cima c’è l'Inter, che domina per monte ingaggi dell’undici titolare con ben 92 milioni lordi: una cifra che certifica la volontà del club nerazzurro di restare stabilmente al vertice, puntando su giocatori già affermati e pronti subito.

Alle spalle sorprende la Juventus: il dato è particolare perché i bianconeri spendono molto di più sulle “riserve” (67 milioni) rispetto ai titolari (60 milioni).

Tradotto: rosa profonda, ma non sempre ottimizzata. Il Milan segue con una distribuzione più equilibrata (55 milioni per i titolari), mentre Roma e Napoli si confermano competitive ma senza eccessi, segno di una gestione più attenta ai conti.

Interessante il caso dell’Atalanta: solo 23 milioni per l’undici base, ma risultati spesso superiori a club che spendono il doppio. È la dimostrazione concreta che il modello basato su scouting, valorizzazione e sistema di gioco può ancora competere con i colossi finanziari.

Nella parte bassa della classifica, Lecce, Parma e Pisa viaggiano su cifre nettamente inferiori. Qui il tema è semplice: sopravvivere e valorizzare. Non c’è margine per errori, e ogni investimento deve rendere subito.

Il dato generale è chiaro: i soldi contano, eccome. Ma non sono tutto. Se da una parte le big consolidano il proprio vantaggio economico, dall’altra alcune realtà dimostrano che competenza e organizzazione possono ridurre il gap. Tuttavia, nel lungo periodo, la forbice resta ampia. E finché sarà così, parlare di equilibrio reale in Serie A resta più un’illusione che una prospettiva concreta.

La classifica

Classifica stipendi dell'11 titolare per squadra (tra parentesi le spese per le riserve).