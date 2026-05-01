La prossima estate potrebbe trasformarsi in una vera e propria rivoluzione per la Juventus e secondo le ultime indiscrezioni riportate da Nicolò Schira, il club bianconero sarebbe pronto a mettere sul mercato una parte consistente della rosa. L’obiettivo, rifondare il gruppo e consegnare a Luciano Spalletti una squadra più funzionale alle sue idee. Non si tratterebbe di semplici ritocchi, ma di una revisione profonda che coinvolgerebbe praticamente ogni reparto, dalla porta fino all’attacco.

Dalla porta al centrocampo: tanti big in bilico

Si parte dalla porta, dove sia Mattia Perin che Michele Di Gregorio rischierebbero di lasciare spazio a nuovi protagonisti.

La Juventus starebbe infatti valutando l’inserimento di un estremo difensore di livello internazionale, con nomi come Alisson Becker che continuano a circolare con insistenza.

In difesa la lista delle possibili uscite è altrettanto lunga: Federico Gatti e Juan Cabal sarebbero tra i sacrificabili, così come Joao Mario, di ritorno dal prestito al Bologna. Attenzione anche ad Andrea Cambiaso: per una cifra vicina ai 35 milioni di euro, il laterale azzurro potrebbe davvero salutare Torino.

A centrocampo, invece, il nome più pesante è quello di Teun Koopmeiners. Dopo due stagioni ben al di sotto delle aspettative, il suo tempo in bianconero sembrerebbe ormai finito. Se dovesse arrivare un’offerta da circa 30 milioni, magari da Galatasaray o Manchester United, la separazione sarebbe concreta.

Anche Vasilije Adzic potrebbe partire, ma in quel caso si lavorerebbe più probabilmente su formule flessibili come prestiti o cessioni con contro-riscatto.

Attacco da rifare: Milik, Openda e Zhegrova verso l’addio

Il reparto offensivo sarà probabilmente quello più toccato dalla rivoluzione. Arkadiusz Milik e Lois Openda sarebbero ormai fuori dal progetto tecnico di Spalletti: il primo per i continui problemi fisici, il secondo per un rendimento che non ha giustificato l’investimento fatto dal club.

Anche Edon Zhegrova sembra destinato a salutare, dopo una stagione opaca e senza continuità. Più delicata invece la situazione di Jonathan David: il canadese si giocherebbe tutto nelle ultime partite della stagione. Le recenti aperture di Spalletti lasciano ancora uno spiraglio, ma serviranno risposte forti sul campo.