Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione di Calciomercato è Lautaro Martinez. L'attaccante argentino è esploso in questa stagione con la maglia dell'Inter, dimostrando di essere pronto a competere anche ad altissimi livelli. In Champions League, infatti, nonostante l'eliminazione alla fase a gironi della squadra nerazzurra, ha realizzato cinque reti in sei presenze. Prestazioni che non sono passate inosservate e che hanno attirato l'attenzione dei top club europei. Si è parlato a lungo del Barcellona, ma negli ultimi giorni ci sarebbe un altro club che avrebbe avviato i contatti con i nerazzurri.

Si tratta del Manchester City, in cerca di un rinforzo importante nel reparto avanzato da regalare al proprio tecnico, Pep Guardiola.

Anche il Manchester City su Lautaro

Il Manchester City sarà sicuramente protagonista della prossima sessione di calciomercato. Nei giorni scorsi è arrivata la sentenza del Tas, che ha riammesso il club inglese alla prossima edizione della Champions, dopo che la Uefa aveva squalificato il club per due anni per aver violato i parametri del fair play finanziario. Un fattore importante, visto che i Citiziens non sapevano come muoversi, mentre adesso sono sicuri di poter contare anche sugli introiti della massima competizione europea.

Uno dei nomi in cima agli obiettivi sarebbe quello di Lautaro Martinez.

L'attaccante argentino è anche nel mirino del Barcellona, con Leo Messi che preme per il suo acquisto, ma i blaugrana stanno avendo qualche difficoltà in sede di trattative con l'Inter. I nerazzurri non hanno chiuso le porte alla trattativa, ma hanno rimandato ogni discorso al termine di questa stagione visto che la clausola rescissoria da 111 milioni di euro era esercitabile dal 1 al 7 luglio.

La candidatura del Manchester City sembra essere molto seria, soprattutto alla luce dei problemi economici del Barcellona.

La possibile offerta del City

Inter e Manchester City avrebbero avviato la trattativa per discutere del futuro di Lautaro Martinez. I nerazzurri, come detto, non reputano l'attaccante argentino incedibile, ma hanno fatto sapere anche ai Citiziens di non essere disposti a scendere al di sotto della valutazione della clausola rescissoria da 111 milioni di euro, aprendo comunque all'inserimento di una contropartita tecnica.

In questo senso, gli inglesi avrebbero argomentazioni più convincenti rispetto al Barcellona. Nell'affare, infatti, potrebbe essere inserito il cartellino di Gabriel Jesus più un ricco conguaglio economico, intorno ai 40-50 milioni di euro. Operazione che permetterebbe ad entrambe le società di realizzare una plusvalenza notevole, cosa sempre importante in ottica fair play finanziario.