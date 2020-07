L'Inter sarà una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato. Nonostante i nerazzurri abbiano fatto passi avanti importanti in questa stagione per ridurre il gap dalla Juventus, il prossimo anno ci saranno molti cambiamenti. Il tecnico, Antonio Conte, infatti, vuole essere maggiormente competitivo anche a livello europeo, puntando almeno al passaggio della fase a gironi di Champions League. L'allenatore salentino avrebbe indicato gli elementi che potrebbero essere sacrificati per finanziare il mercato in entrata. Tra questi ci sarebbe Milan Skriniar, che piace molto in Inghilterra, che ha sofferto non poco quest'anno.

Alcuni giocatori potrebbero essere 'sacrificabili' per Conte

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, avrebbe indicato ai propri dirigenti quali sono i giocatori da poter cedere sul mercato. Fra essi ci sarebbe Milan Skriniar, che quest'anno ha sofferto non poco la difesa a tre. Visto che il prossimo anno si dovrebbe giocare con lo stesso schieramento tattico, i nerazzurri non vorrebbero correre il rischio di svalutare il cartellino del centrale slovacco. Su di lui ci sarebbero soprattutto i due club di Manchester, con lo United che si sarebbe detto disposto a mettere sul piatto anche una cifra complessiva da 65 milioni di euro.

L'ex Sampdoria, comunque, non sarebbe l'unico big in uscita, visto che anche Marcelo Brozovic sarebbe stato messo in uscita da Conte.

L'Inter sarebbe pronta ad una rivoluzione a centrocampo e il centrocampista croato potrebbe lasciare anche per una cifra inferiore rispetto alla clausola rescissoria, che ammonta a 60 milioni di euro e che è scaduta il 15 luglio.

I possibili nuovi ingaggi dell'Inter

La priorità dell'Inter in entrata andrà sul centrocampo, essendo il reparto che ha mostrato maggiori carenze in questa stagione.

Il sogno risponde al nome di N'Golo Kanté. Conte lo volle fortemente al suo arrivo sulla panchina del Chelsea e con lui ha vinto una Premier League e una Fa Cup. La valutazione si aggirerebbe tra i 60 e i 70 milioni di euro e chissà che le due società non possano intavolare uno scambio che veda coinvolto uno tra Brozovic e Vecino, con quest'ultimo che piace anche al Tottenham.

A destra è già stato preso Hakimi, a sinistra i nomi caldi sono quelli di Gosens e Emerson Palmieri, con i nerazzurri che stanno trattando sia con Atalanta che proprio il Chelsea. In attacco, in caso di partenza di Lautaro Martinez, occhio alla pista che porta a uno tra Gabriel Jesus e Anthony Martial, entrambi con una valutazione di 60 milioni di euro. In difesa Ausilio e Marotta continuano i dialoghi con Torino e Verona rispettivamente per Izzo e Kumbulla, ma occhio anche alla pista Vertonghen, in scadenza di contratto con il Tottenham.