È grande l'attesa per il big match di Serie A che si disputerà nella giornata di domani, sabato 11 luglio, tra la Juventus, prima nella classifica di Serie A e l'Atalanta, attualmente terza, reduce da nove vittorie consecutive (11 se si considerano anche le due vittorie in Champions).

Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20:45 e la partita si preannuncia essere una vera e propria sfida da non perdere.

Nove vittorie per l'Atalanta: è record

Quello che l'Atalanta sta realizzando in queste settimane è sicuramente un traguardo che molti non si sarebbero mai aspettati.

In 113 anni di storia dell'Atalanta non si erano mai registrate nove vittorie consecutive, a cui vanno aggiunte le due in Champions contro il Valencia.

Un ruolino di marcia sicuramente dovuto al grande lavoro di Gian Piero Gasperini, che riesce a motivare al meglio i suoi giocatori in ogni partita.

Atalanta terza in classifica: Inter alle spalle, Lazio a +2

Oltre alle vittorie consecutive, che chiaramente dimostrano una forma fisica perfetta per la squadra bergamasca, anche la posizione in classifica dell'Atalanta è al momento ottima: dopo l'ultima partita si è infatti piazzata al terzo posto in classifica generale, mettendosi alle spalle l'Inter e a solo 2 punti di distanza dalla Lazio, seconda dopo la Juventus.

A Sky Sport, il tecnico Gasperini, intervistato sulla partita di domani ha dichiarato: "Il titolo è nelle loro mani, qualsiasi cosa accada sabato", ribadendo ancora una volta che attualmente il pensiero più importante è avere una "matematica certezza di essere nella zona Champions".

Aggiungendo che sarà comunque una grande sfida provare a essere il più in alto possibile in classifica, vicino ad una Juventus che "pur perdendo, ha dimostrato di essere la squadra più forte di questo campionato".

Atalanta-Juventus secondo Roby Facchinetti

Riguardo della partita di domani sera è stato intervistato dal Corriere della Sera anche Roby Facchinetti, il cui brano, Rinascerò Rinascerai, è stato scelto per aprire ogni partita in casa della Dea, come un vero e proprio inno di speranza e di rinascita.

Questo il suo commento: "Loro sono una delle squadre più forti del mondo. Ma qualcuno ha detto che giocare contro l’Atalanta è come andare dal dentista. Scenderemo in campo per vincere. Non me ne vogliano gli amici juventini, ma dico solo una cosa: attenzione, sta arrivando a Torino l’Atalanta".