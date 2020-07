La Juventus è vicina alla conquista del nono scudetto consecutivo, ma nel frattempo la dirigenza è già al lavoro per allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Il mercato passerà inevitabilmente da alcune cessioni, in particolar modo in difesa e a centrocampo. Tra i giocatori in uscita ci sarebbero soprattutto Daniele Rugani e Mattia De Sciglio.

Secondo il Corriere dello Sport, il terzino ex Milan potrebbe rientrare nella trattativa che porterebbe Arkadiusz Milik alla Juventus. Il difensore milanese piace molto a Gattuso che ha avuto modo di conoscerlo fin da quando erano entrambi in rossonero.

La probabile cessione di De Sciglio porterebbe alla conferma di Luca Pellegrini alla Juventus. Il terzino attualmente in prestito al Cagliari dovrebbe rimanere in bianconero come prima alternativa ad Alex Sandro.

De Sciglio al Napoli per Milik, Pellegrini potrebbe fungere da vice Alex Sandro

Luca Pellegrini, una volta terminata la sua esperienza al Cagliari, dovrebbe rimanere alla Juventus come vice Alex Sandro. Mino Raiola, agente del difensore romano, avrebbe detto alla dirigenza bianconera che nel prossimo mercato il suo assistito non partirà più in prestito. Dunque o andrebbe via a titolo definitivo, oppure resterebbe a Torino per giocarsi le sue chance.

L'eventuale conferma di Pellegrini aprirebbe le porte all'addio di De Sciglio.

Il terzino lombardo - accostato qualche settimana fa al Barcellona nell'ambito dell'affare Pjanic-Arthur Melo - potrebbe trasferirsi al Napoli. Il tecnico azzurro Gattuso lo apprezza per la sua duttilità, poiché può giocare su entrambe le fasce. In quest'ottica, l'ex Milan potrebbe rientrare nella trattativa Milik, con la società piemontese che potrebbe offrire a De Laurentiis il cartellino di De Sciglio più 20 milioni di euro in cambio del centravanti polacco (valutato 40 milioni).

Il mercato in uscita della Juventus

Oltre a Rugani e De Sciglio, tra i calciatori che potrebbero lasciare la Juventus alla fine di quest'annata ci sarebbero Khedira, Matuidi, Ramsey, Bernardeschi e Higuain.

Khedira potrebbe tornare in Bundesliga oppure fare una nuova esperienza professionale nella Major League Soccer statunitense.

Matuidi potrebbe essere utilizzato come contropartita per arrivare ad Aouar del Lione. Inoltre pare ci siano diversi club della Premier League interessati a Ramsey, valutato dalla Juventus circa 30 milioni di euro. Su Bernardeschi, invece, resterebbe vivo l'interesse del Napoli, mentre per Higuain potrebbe delinearsi un ritorno in Argentina, al River Plate.