La Juventus sonda la pista Alexandre Lacazette. L’attaccante sembra essere in uscita dall’Arsenal e ha molti estimatori, tra questi ci sarebbero i bianconeri che, secondo alcuni rumors, avrebbero iniziato una trattativa con i gunners e avrebbero già contattato l’attaccante. La ricerca di un bomber da affiancare a Cristiano Ronaldo è centrale per il mercato della Vecchia Signora, che ha molti nomi sulla lista. Oltre al francese, Paratici ha già parlato con il Napoli per Milik, e sembra aver provato a contattare l’Atalanta per Zapata.

Oltre ai nomi “italiani” ci sarebbe anche l’idea Jimenez del Wolverhampton, messicano esploso in questa stagione in Premier League con una valutazione altissima e corteggiato anche dal Manchester United.

Sempre in Inghilterra si sta raffreddando la pista Gabriel Jesus, il Manchester City è stato riammesso alla prossima Champions League e difficilmente si priverà del suo attaccante.

Juventus: Rabiot per Lacazette, idea per convincere l’Arsenal

Tanti nomi per il calciomercato della Juventus in attacco. Per Lacazette i Campioni d’Italia sarebbero pronti ad offrire Adrien Rabiot in uno scambio tutto in salsa francese. Il centrocampista piace e non poco ai gunners che già a gennaio avevano contattato la mamma-agente del ragazzo. La trattativa però non decollò. Il centrocampista ha un ingaggio pesante e per questo l’idea di un possibile addio a fine stagione non sarebbe troppo campata per aria. Attenzione però perché nell’ultimo mese le cose sono cambiate.

Da riserva fissa, Maurizio Sarri ha promosso Rabiot a titolare inamovibile della sua mediana e, dopo un primo periodo di assestamento, il transalpino sta dando risposte positive.

Il sontuoso gol con il Milan sembra aver fatto scattare qualcosa nella testa di Rabiot che da lì in poi ha fornito prestazioni sempre in crescita.

La sua cessione, fino a pochi mesi quasi certa anche per le bizze del rientro a Torino dopo il lockdown, oggi non sarebbe più così certa.

Lacazette strizza l’occhio alla Juventus

La trattativa tra Juventus e Arsenal sarebbe comunque iniziata e lo scambio Rabiot-Lacazette potrebbe prendere quota vista la volontà degli attori in causa.

Come detto agli inglese il mediano piace, così come ormai pare certo che nella lista per il post Higuain di Paratici ci sia Lacazette. Come sempre fondamentale sarà la volontà dei giocatori e proprio su questo fronte ci sarebbero buone notizie per i bianconeri.

Dalla Francia arriva la notizia che Lacazette avrebbe già aperto alla possibilità di approdare a Torino nel prossimo futuro. Una strizzata d’occhio che potrebbe accelerare l’affare, anche perché per il francese all’Arsenal non ci sarebbe più molto posto. Nelle ultime settimane Lacazette ha perso il posto da titolare nei londinesi e Arteta potrebbe pensare di farne a meno in futuro.