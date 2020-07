La Juventus in estate potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione della rosa. Sono tanti i giocatori sul piede di partenza, fra questi troviamo alcuni che potrebbero finire in qualche trattativa di scambio, altri invece essere ceduti solo per cash. Come scrive Calciomercato.com (su indiscrezione di Tuttosport) sono almeno dieci i giocatori che potrebbero lasciare Torino: De Sciglio, Rugani, Romero, Pellegrini, Khedira, Matuidi, Douglas Costa, Bernardeschi, Higuain ed uno fra Ramsey e Rabiot. Una lista lunga di giocatori, alcuni dei quali potrebbero essere utili come pedina di scambio. Romero e Pellegrini ad esempio potrebbero rientrare rispettivamente nelle trattative Fiorentina e Napoli per portare a Torino Federico Chiesa e Arkadius Milik.

Il centrocampista tedesco Khedira invece potrebbe tornare in Bundesliga, magari rescindendo il pesante contratto che lo lega alla Juventus (guadagna 6 milioni di euro a stagione fino a giugno 2021).

Dieci possibili partenti, fra questi Douglas Costa e Bernardeschi

La Juventus in estate, prima di investire sul mercato, proverà ad alleggerire la rosa cedendo alcuni giocatori considerati esuberi. Abbiamo parlato di Romero, Pellegrini, Khedira, altro possibile indiziato a partire è Daniele Rugani. Il difensore toscano piace anche lui alla Fiorentina e potrebbe fruttare circa 15 milioni di euro. Non è esclusa anche una partenza di Matuidi, che potrebbe far ritorno nel campionato francese. Una delle società interessate è il Lione di Aulas, squadra in cui gioca l'obiettivo di mercato della Juventus Houssem Aouar.

In assoluto però le cessioni potenzialmente più prolifiche dal punto di vista economico potrebbero essere quelle di Federico Bernardeschi e di Douglas Costa. Il primo è valutato intorno ai 40 milioni, 10 in meno del centrocampista offensivo brasiliano. Proprio quest'ultimo piace molto al Manchester City, alla ricerca di esterni offensivi in vista della prossima stagione.

Anche Higuain e Ramsey sono a rischio cessione in estate

L'addio più probabile però sembrerebbe essere quello di Gonzalo Higuain. L'argentino non ha nascosto il desiderio di avvicinarsi alla famiglia, che vive in Argentina. La punta quindi potrebbe far ritorno nel campionato argentino (piace al River Plate) oppure andare a giocare nella Major League Soccer.

A rischio anche la permanenza dei due parametri zero arrivati lo scorso calciomercato estivo. Aaron Ramsey e Adrien Rabiot in questa stagione non hanno inciso molto nella Juventus anche se il francese nelle ultime partite ha dato segnali importanti dal punto di vista del rendimento. Proprio per questo sono maggiore le probabilità di un addio del centrocampista gallese, che piace in Premier League.