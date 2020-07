In questi giorni sono tante le indiscrezioni in merito ad un possibile addio del tecnico toscano alla Juventus. Si parla infatti dei possibili candidati alla successione di Sarri alla Juventus, Da Guardiola ad Inzaghi, fino ad arrivare a Pochettino. Proprio l'argentino però non avrebbe il pieno gradimento di Cristiano Ronaldo. A rivelarlo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna che parlano di un possibile parere negativo del portoghese in merito all'arrivo dell'ex Tottenham sulla panchina della Juventus.

CR7 sarebbe contrario all'arrivo di Pochettino in caso di addio di Sarri

Come scrive Fanpage, alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna confermano che il portoghese non apprezzerebbe l'eventuale arrivo di Mauricio Pochettino sulla panchina della Juventus.

Il motivo è la poca attitudine alle vittorie dell'argentino, come dimostrato nella sua precedente esperienza professionale al Tottenham. Pochettino infatti con la squadra inglese ha fatto un buon percorso sia in Premier League che in Champions League, arrivando in finale la scorsa edizione (sconfitto dal Liverpool di Klopp). Di certo a pesare sull'eventuale arrivo di Pochettino a Torino è anche il pesante ingaggio che percepisce. L'argentino è infatti ancora sotto contratto con il Tottenham e guadagna circa 7,5 milioni di euro, somma evidentemente pesante soprattutto in questo preciso periodo storico.

Il futuro professionale di Maurizio Sarri

Il futuro professionale di Maurizio Sarri però passa da questo finale di stagione.

Probabile che, in caso di vittoria dello scudetto, possa venire confermato, indipendentemente dall'andamento della Juventus in Champions League. Il tecnico toscano in questa stagione non è stato di certo agevolato nel suo lavoro, sia dalla società ma anche da cause di 'forza maggiore'. L'attuale rosa a disposizione, seppur composta da campioni, non rispecchia a pieno le caratteristiche che vorrebbe il toscano per adottare il suo gioco.

Inoltre la pandemia non ha di certo favorito il lavoro del tecnico (come quello di tutti gli altri suoi colleghi) che ha dovuto stravolgere anche la preparazione fisica. Inoltre giocando ogni tre giorni si ha poco tempo per lavorare sui dettami tecnico-tattici.

La Juventus in questo finale di stagione si gioca molto sia in campionato che in Champions League.

Già dal match contro la Lazio previsto il 20 luglio potrebbe gettare le basi per la conquista del nono scudetto consecutivo. Se infatti la Juventus dovesse vincere contro gli uomini di Inzaghi, si porterebbe a +8 sulla seconda Inter e +9 sulla terza Atalanta. Dal 7 agosto poi torna la Champions League e proprio il cammino nella massima competizione europea potrebbe essere decisivo per la permanenza di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera.