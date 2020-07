La Juventus è attualmente concentrata sul campo; dopo le quattro vittorie consecutive, infatti, il club bianconero potrebbe dare alla Lazio ed all'Inter la spallata decisiva per lo Scudetto, che sarebbe il nono consecutivo per la squadra di Andrea Agnelli.

La società sabauda, comunque, sta lavorando con grande assiduità sul mercato, in vista della prossima stagione. Uno degli obiettivi principali del direttore sportivo Fabio Paratici sarebbe il centrocampista Jorginho, giocatore molto apprezzato dal tecnico Maurizio Sarri, che lo conosce molto bene per averlo allenato sia a Londra che a Napoli.

Il Chelsea, però, non ha alcuna intenzione di fare sconti per il regista italo-brasiliano, che viene valutato almeno 45 milioni di euro. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile scambio con Aaron Ramsey, calciatore che sarebbe particolarmente gradito al tecnico dei Blues Frank Lampard. Ma la Juventus non sta pensando solo a rinforzare il reparto mediano; il direttore sportivo Fabio Paratici starebbe cercando anche un attaccante, nel caso in cui Gonzalo Higuain dovesse lasciare Torino.

L'ultimo nome accostato alla Juventus è quello di Alexandre Lacazette, forte centravanti francese che milita nelle fila dell'Arsenal. Secondo L'Equipe potrebbe essere lui il prossimo acquisto del club bianconero per rinforzare il reparto offensivo.

Mercato Juventus, possibile 'scambio' con l'Arsenal per Alexandre Lacazette

Secondo quanto riporta il noto quotidiano francese L'Equipe, la Juventus sarebbe piombata su Alexandre Lacazette, attaccante classe 1992 che potrebbe lasciare l'Arsenal nella prossima sessione di Calciomercato. Il suo contratto con i Gunners scadrà nel 2022, ma il giocatore non avrebbe ancora deciso il suo futuro.

La Juventus potrebbe decidere di mettere sul piatto una contropartita tecnica gradita al club britannico per abbassare il prezzo del calciatore francese. Una delle possibili pedine di scambio è Adrien Rabiot; il centrocampista ex Paris Saint-Germain non si è infatti ancora ambientato a Torino e non è riuscito a fare la differenza.

Al cartellino di Rabiot sarebbe poi da aggiungersi anche una cifra cash. Non sarebbe da escludere, come contropartita, anche il nome di Federico Bernardeschi, il quale, un po' come il francese, quest'anno non ha avuto continuità nelle sue prestazioni. Alexandre Lacazette, comunque, sarebbe anche nel mirino anche dell'Atletico Madrid e dell'Inter.

Il club nerazzurro, infatti, potrebbe dire addio a Lautaro Martinez, che è da tempo seguito con grande attenzione dal Barcellona (il 'Toro' è grande amico di Lionel Messi, che lo avrebbe chiesto direttamente alla dirigenza del club blaugrana). Un altro nome molto caldo per l'attacco della Juventus è quello di Raul Jimenez.