Il futuro professionale di un allenatore di calcio passa evidentemente dai risultati. Proprio per questo l'eventuale permanenza di Antonio Conte e di Maurizio Sarri rispettivamente sulle panchine di Inter e Juventus dipenderà da questo finale di stagione. Serie A e coppe europee saranno un banco di prova molto importante per entrambi le squadre. Nel frattempo però sui principali media sportivi rimbalzano numerose indiscrezioni di mercato che riguardano non solo il mercato dei giocatori ma anche quello degli allenatori.

Come scrive il 'Daily Telegraph', sia Inter che Juventus starebbero valutando la possibilità di ingaggiare il tecnico argentino Mauricio Pochettino, attualmente libero dopo l'esperienza al Tottenham.

Il 48enne sarebbe considerato un profilo ideale per sostituire, nell'eventualità di un esonero, Antonio Conte o Maurizio Sarri. In questo momento però la posizione che sembra più in bilico sembra essere quella del tecnico toscano.

Inter e Juve sarebbero su Pochettino in caso di addio di Conte o Sarri

Secondo il giornale inglese, Pochettino potrebbe essere una delle opzioni che Inter e Juventus starebbero considerando in caso di addio di Antonio Conte e/o di Maurizio Sarri. In questo momento però la posizione del tecnico pugliese sembra solida, se consideriamo che l'Inter è seconda in classifica a -6 dalla capolista Juventus. A rischio invece ci sarebbe la panchina di Maurizio Sarri, soprattutto dopo la prestazione deludente contro il Sassuolo (match finito 3 a 3).

Alcuni media italiani 'azzardano' un possibile ribaltone sulla panchina bianconera in caso di sconfitta contro la Lazio nel match di Serie A di lunedì 20 luglio. Si parla anche di due possibili soluzioni temporanee in caso di esonero di Sarri: promozione di Lamberto Zauli dalla Primavera bianconera alla Prima Squadra o di Buffon nel ruolo di allenatore-giocatore.

Pochettino, Guardiola o Inzaghi i possibili candidati alla panchina della Juventus

Se così fosse non è escluso quindi che Pochettino possa essere un profilo per la Juventus dalla prossima stagione. D'altronde il tecnico argentino ha dimostrato nella sua esperienza al Tottenham di essere un allenatore di qualità sia in Premier League che in Champions League.

La scorsa stagione infatti riuscì a portare la squadra inglese in finale della massima competizione europea, sconfitta dal Liverpool. Oltre al tecnico argentino si parla molto anche di Guardiola come possibile successore di Maurizio Sarri. Attualmente però l'arrivo del catalano sarebbe difficile per un discorso economico in quanto guadagna una somma vicina ai 20 milioni di euro a stagione. Più 'abbordabile' la pista Inzaghi ma difficilmente Lotito lo lascerà andare via dopo che la scorsa stagione ha rinnovato il suo contratto con la Lazio.