La Juventus vista contro il Genoa è sembrata in netta crescita rispetto alle ultime prestazioni. Pressing alto, gioco di qualità e gol pregevoli hanno permesso ai bianconeri di vincere 3 a 1 contro la squadra di Nicola, con una superiorità tecnico-tattica a tratti schiacciante. Nonostante questo tanti tifosi della Juventus sono molti critici nei confronti del tecnico toscano, reo soprattutto di non aver trionfato in Supercoppa italiana contro la Lazio a dicembre e in Coppa Italia contro il Napoli (il mese scorso). Sui social infatti tanti invocano un esonero dell'ex Chelsea e sperano in un possibile ritorno di Massimiliano Allegri.

Non è dello stesso avviso evidentemente il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi, che ha sempre difeso le capacità tecniche dell'allenatore della Juventus. In un recente post su Twitter ha lanciato una frecciatina pesante ai detrattori di Maurizio Sarri scrivendo: "Già rido pensando come sarà divertente quando Sarri vincerà qualcosa di serio. Allora vedremo salire sul carro i maestrini ini…ini".

Maurizio Pistocchi, dopo il match Genoa-Juventus, ha elogiato tramite Twitter il gioco espresso dai bianconeri. Il giornalista ha infatti scritto di aver visto una squadra in netta crescita dal punto di vista del gioco e della condizione fisica. Ha poi lanciato la stoccata ai tanti detrattori del tecnico bianconero Maurizio Sarri, sottolineando come con ogni probabilità quest'ultimi saranno gli stessi che saliranno sul carro del vincitore qualora il tecnico dovesse vincere qualcosa di importante.

Il giornalista ha concluso il suo tweet gettando altra benzina sul fuoco: "Hanno un pensiero così debole che non regge mai sino alla fine".

Ho visto una Juve in crescita per gioco e condizione, e già rido pensando come sarà divertente quando Sarri vIncerà qualcosa di serio.

Allora vedremo salire sul carro i maestrini ini...ini. Hanno un pensiero così debole che non regge mai sino alla fine ‘Notte — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) June 30, 2020

La risposta dei follower al tweet di Pistocchi

Non è mancata la risposta di alcuni follower del giornalista.

In particolar modo un utente ha scritto che non si può ritenere attendibile una vittoria contro il Genoa, considerando che gli uomini di Nicola prima del match contro la Juventus avevano già subito 5 gol fra Brescia e Parma. Lo stesso utente ha aggiunto: "Fino a quando Sarri non avrà vinto cinque scudetti di fila, quattro Coppa Italia e non avrà raggiunto due finali di Champions, rido io al confronto con Allegri".

La replica del giornalista è stata: "Sarri negli ultimi 23 anni ha vinto più della Juventus in Europa". Evidente il riferimento alla vittoria dell'Europa League dello scorso anno con il Chelsea da parte del tecnico toscano. Il dialogo è continuato, con il follower che ha scritto: "Gli allenatori mediocri vincono l'Europa League". Infine la risposta di Pistocchi è stata: "La Juventus ha disputato Europa e Champions League con gli stessi risultati negli ultimi 23 anni, ovvero non ha vinto niente".