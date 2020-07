Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione di calciomercato è Milan Skriniar. Il centrale slovacco ha vissuto un'annata al di sotto delle aspettative con la maglia dell'Inter, condizionato anche dalla difesa a tre del tecnico, Antonio Conte. Il giocatore è finito spesso sul banco degli imputati e anche dopo il lockdown non è riuscito a riscattarsi. Proprio per questo motivo il club meneghino starebbe pensando di sacrificarlo per poter rinforzare la rosa assecondando le richieste dell'allenatore salentino. Il club che avrebbe mostrato maggior interesse è il Manchester United, in cerca di un rinforzo per alzare il livello del reparto arretrato.

Manchester United su Skriniar

Il Manchester United avrebbe puntato Milan Skriniar per rinforzare la difesa nella prossima stagione. I Red Devils sono in piena corsa per un piazzamento in Champions League nel proprio campionato. Arrivare tra le prime quattro, infatti, darebbe più garanzie al club inglese, senza pensare di dover passare attraverso la vittoria dell'Europa League per tornare nella massima competizione europea. Inoltre, arrivare tra le prime quattro porterebbe un cospicuo tesoretto da poter reinvestire sul mercato.

Proprio al centro della difesa lo United vuole un elemento di sicuro affidamento, e Skriniar ha dimostrato di essere uno dei centrali più forti al mondo se schierato al centro di una difesa a quattro.

Nell'Inter di Luciano Spalletti, che giocava con il 4-2-3-1, infatti, lo slovacco si è affermato nel grande calcio che conta, non soffrendo neanche la pressione all'esordio in Champions lo scorso anno contro campioni di livello assoluto come Luis Suarez e Harry Kane. I Red Devils hanno dimostrato di non voler badare a spese per rinforzare il pacchetto arretrato, avendo investito oltre 90 milioni di euro l'estate scorsa per acquistare Maguire dal Leicester.

Proprio per questo gli inglesi starebbero studiando una proposta importante da presentare al club nerazzurro.

La possibile proposta dei Red Devils

Stando a quanto riportato dal Mirror, il Manchester United starebbe pensando a una proposta importante per convincere l'Inter a privarsi di Milan Skriniar, nonostante il rinnovo di contratto firmato solo l'estate scorsa, con prolungamento fino a giugno 2023.

Secondo il tabloid britannico. i Red Devils sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra intorno ai 65 milioni di euro. Qualora la proposta fosse confermata, viste le difficoltà riscontrate dal difensore quest'anno, i nerazzurri potrebbero decidere di cederlo realizzando una plusvalenza molto importante, essendo attualmente iscritto a bilancio per poco più di 10 milioni di euro e finanziando il mercato in entrata.