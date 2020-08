Entra nel vivo il mercato estivo tra indiscrezioni e ufficialità. Possibile ritorno in Calabria per uno dei protagonisti della seconda promozione in Serie A del Crotone. Dopo la conclusione della stagione, il difensore Luca Marrone ha fatto ritorno all'Hellas Verona, società titolare del suo cartellino. Il calciatore, rientrato dalle vacanze estive in questi giorni, ha ripreso ad allenarsi alla corte del tecnico Ivan Juric. La sua, però, potrebbe essere una parentesi, visto che si starebbe aprendo la strada a un suo ritorno in rossoblu, questa volta con la formula della cessione a titolo definitivo.

Crotone, accelerata per Marrone

Alla ripresa degli allenamenti nella sede montana dello Stadio Ampollino di Villaggio Baffa, il Crotone non ha potuto contare fino ad oggi su centrale difensivo Luca Marrone. Il calciatore, cresciuto tra le fila della Juventus, è stato uno dei punti di forza dei calabresi guidati dal tecnico Giovanni Stroppa. Marrone ha saputo distinguersi per continuità di prestazioni e per qualità delle giocate. Dopo il rinnovo di Ahmad Benali, la dirigenza crotonese starebbe lavorando al suo riscatto provando a trovare l'accordo economico per l'acquisto del cartellino del calciatore attualmente di proprietà dell'Hellas Verona.

Una seconda giovinezza

Arrivato in Calabria dopo la promozione in Serie A dell'Hellas Verona, il difensore Luca Marrone ha accettato l'estate scorsa l'offerta dei rossoblu, decidendo di rimanere un'altra stagione in cadetteria.

Con gli squali poi è arrivata la gioia di un secondo posto che è valso il nuovo salto di categoria. Proprio questo ruolo da protagonista in squadra potrebbe convincere il calciatore a ritornare a Crotone, proseguendo quel percorso iniziano una anno fa che gli ha permesso di vivere una seconda giovinezza ma soprattutto di mostrare tutte le sue qualità.

Crotone, si cercano alternative

Per non lasciare scoperta la difesa il Crotone avrebbe messo gli occhi su Cristian Dell'Orco, difensore del Sassuolo ma nell'ultima stagione in prestito al Lecce. Nelle scorse settimane a essere accostato ai calabresi era stato inoltre anche il difensore Sebastiano Luperto, in cerca di una squadra per il prossimo campionato.

A fare ritorno al Genoa è stato invece Marcos Curado, difensore che in questa stagione ha dovuto affrontare un brutto infortunio e che sembrerebbe ora interessare alla Salernitana in Serie B. Si sono separate inoltre le strade tra il Crotone e il giovane centrale Gabriele Bellodi. Il calciatore, rientrato al Milan, potrebbe essere girato in prestito in cadetteria, con Ascoli e Venezia alla finestra.