Continua a muoversi sottotraccia il mercato estivo del Crotone alle prese con le trattative utili a concedere alcuni rinforzi al tecnico Giovanni Stroppa. Con gli allenamenti ripresi da alcuni giorni nel ritiro estivo di Villaggio Baffa, la dirigenza rossoblù potrebbe ben presto ufficializzare alcuni innesti utili ad ampliare la rosa. Un profilo che potrebbe fare al caso degli squali sembrerebbe quello del difensore Cristian Dell'Orco, nell'ultima stagione al Lecce ma di proprietà del Sassuolo. A centrocampo si attendono novità sulla trattativa con il centrocampista Ogenyi Eddy Onazi.

Crotone, rinforzi in difesa

Per rinfoltire il reparto difensivo il Crotone avrebbe aggiunto alla lista dei profili seguiti anche quello di Cristian Dell'Orco. Il calciatore, classe 1994, rappresenterebbe un tassello capace di giocare sia da centrale difensivo che da terzino sinistro. Ceduto in prestito dal Sassuolo al Lecce è riuscito a collezionare 14 presenze con i giallorossi, prima di fare ritorno in questi giorni ai neroverdi, squadra detentrice del suo cartellino. Un profilo che interesserebbe alla società e il tecnico del Crotone, che attende ancora novità sul ritorno di Luca Marrone, difensore rientrato all'Hellas Verona per fine prestito e nuovamente aggregato alla rosa della squadra di Ivan Juric.

Operazione ben avviata

Non solo in difesa, il Crotone starebbe provando a portare a segno un acquisto in mezzo al campo. Il nome utile sembrerebbe quello di Ogenyi Eddy Onazi, calciatore cresciuto tra le fila della Lazio prima di passare per alcune stagioni nel campionato Turco. Una stagione, quella conclusa, che ha visto il calciatore nigeriano vestire la casacca dell'Denizlispor, squadra con la quale è riuscito a inanellare nove presenze prima di concludere il suo contratto.

Un interesse concreto quello dei calabresi che, secondo le ultime indiscrezioni, starebbero per trovare l'accordo con il calciatore pronto a sottoporsi alle visite mediche di rito prima di concedere l'ufficialità.

Possibili cessioni

Per alcuni calciatori che potrebbero arrivare in Calabria altri potrebbero salutare, almeno temporaneamente, per trovare maggiore spazio in altre società.

Continuerebbe anche in questi giorni il forte pressing della Reggiana per l'attaccante Augustus Kargbo. La punta, che nei giorni scorsi ha festeggiato il suo ventunesimo compleanno, è stato aggregato alla squadra in ritiro in Sila in modo da essere valutato dall'allenatore del Crotone. In caso di arrivo di altri rinforzi il giovane della Sierra Leone potrebbe fare ritorno alla Reggiana con la formula del prestito fino al termine della stagione, in modo da continuare la sua maturazione con la squadra con la quale, nell'ultimo torneo, è riuscito a conquistare la promozione in Serie B.