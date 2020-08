Ultimi giorni di riposo prima di riprendere l'attività agonistica in vista della nuova stagione sportiva. In casa Crotone si lavora alla programmazione del ritiro estivo e di pari passo si continuerebbero a seguire alcune piste che potrebbero condurre all'acquisto di alcuni rinforzi utili per affrontare la Serie A. Le ultime indiscrezioni vorrebbero gli squali propensi a effettuare un'offerta per l'attaccante Pietro Iemmello, calciatore in uscita dal Perugia ma di proprietà del Benevento

Crotone, possibile interesse per Iemmello

Con in rosa il capocannoniere del torneo cadetto, il Crotone potrebbe affiancare a Nwankwo Simy l'attaccante Pietro Iemmello, autore di diciannove reti con la maglia del Perugia in questa stagione di Serie B.

Il calciatore, di proprietà del Benevento, farà rientro in Campania per fine prestito. La società giallorossa potrebbe decidere di cedere il calciatore catanzarese al migliore offerente in modo da monetizzare al massimo l'operazione. Una parte di carriera difficile per Pietro Iemmello che nonostante le numerose reti ha conosciuto l'amarezza di tre retrocessioni con Benevento, Foggia e Perugia. Già negli anni precedenti l'attaccante era stato accostato dalle voci di mercato al Crotone, ma alla fine il suo approdo in Calabria non si era mai concretizzato.

Reparto avanzato da completare

Con il passaggio di Maxi Lopez alla Sambenedettese in Serie C e il ritorno in Calabria del giovane Augustus Kargbo per fine prestito dalla Reggiana, il Crotone neopromossa in Serie A è comunque chiamato a completare un reparto avanzato che potrà già contare sulla riconferma di Nwankwo Simy e Junior Messias.

Nelle ultime ore il nominativo di Pietro Iemmello sarebbe stato accostato ai rossoblu che starebbero seguendo parallelamente altre piste. In attacco i calabresi starebbero monitorando la situazione legata all'attaccante Dusan Vlahovic, calciatore che in questa stagione è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nella Fiorentina riuscendo a siglare sei reti.

Talento del settore Primavera, il calciatore toscano sarebbe alla ricerca di certezze e di un posto da titolare in massima serie.

Crotone, le operazioni secondarie

Il Crotone avrebbe in mente alcuni nominativi per rinforzare il reparto difensivo. Il nome nuovo sarebbe quello di Alessandro Tripaldelli, giovane in forza al Sassuolo e già in passato calciatore rossoblu.

Gli squali potrebbero inoltre approfondire l'interessamento nei confronti del Napoli per il difensore Sebastiano Luperto e con l'Inter per Lorenzo Pirola. A centrocampo sembrerebbe essere vivo l'interessamento per Milos Vulic, calciatore della Stella Rossa corteggiato da altri club italiani come Genoa e Parma.