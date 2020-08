Ronaldo e Messi, i due campioni del calcio mondiale hanno concluso amaramente, in anticipo, la Champions League. Non succedeva dal lontano 2005 che sia il portoghese che l'argentino non arrivassero entrambi alla semifinale del torneo europeo per eccellenza. Infatti dal 2006 in poi almeno uno dei due o entrambi hanno sempre chiuso fra le quattro più grandi d'Europa.

Stavolta la storia è diversa: Cristiano Ronaldo è uscito agli ottavi di finale contro il Lione, mentre Lionel Messi ha subito una pesante sconfitta ai quarti di finale contro il Bayern Monaco. Considerando l'età dei due calciatori, Ronaldo 35 anni e Messi 33, c'è il rischio di trovarsi di fronte alla fine di un'era.

A guardare bene le loro ultime due partite, però, non sembrerebbe esserci aria di crisi. Nella sfida contro il Lione, Ronaldo è stato l'ultimo ad arrendersi. Ancora una volta decisivo, con due goal, ha provato a trascinare avanti la Juve da solo, come aveva fato nella rimonta dello scorso anno contro l'Atletico Madrid. Dopo la sconfitta per 2-0 fuori casa contro i madrileni, al ritorno allo Stadium infatti Ronaldo mise a segno la tripletta decisiva per il passaggio del turno.

Per Lionel Messi non è facile digerire le pesanti sconfitte degli ultimi anni in Europa, a partire dalla rimonta subita allo Stadio Olimpico contro la Roma per 3-0 nel 2018, e quella contro il Liverpool per 4-0 l'anno successivo, per finire con la disfatta contro i tedeschi del Bayern di pochi giorni fa.

Lui è stato sempre l'ultimo ad arrendersi, ma non ha potuto evitare la caduta dei suoi .

2005, l'ultima semifinale senza Messi e CR7

Sono passati 15 anni dall'ultima semifinale che non aveva visto fra i protagonisti CR7 e Messi.

Era il 2005 e a quel tempo si affrontarono il Milan di Carlo Ancelotti e il PSV Eindhoven in un doppio confronto.

All'andata vittoria dei rossoneri per 2-0. Al ritorno gli olandesi fecero tremare i Diavoli, con la vittoria per 3-1. Il goal al 90° di Massimo Ambrosini diede però la qualificazione al Milan per la finale.

Nell'altra semifinale si affrontarono il Chelsea di Mourinho e il Liverpool di Rafa Benitez. All'andata finì 0-0.

Al ritorno fu decisivo il goal di Luis Garcia con polemiche: non fu infatti chiaro se la palla superò la linea di porta oppure di no. La partita finì 1-0 per il Liverpool, che tornò in finale della massima competizione europea dopo vent'anni.

La finale a Istanbul fu la partita che nessun milanista vorrebbe mai ricordare: 3-0 alla fine del primo tempo per i rossoneri, che però poi si videro rimontare tre goal dal Liverpool in pochissimo tempo. La sfida fu decisa ai rigori, con i Reds furono più precisi e alzarono la coppa al cielo.