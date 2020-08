I campioni d'Italia preparano il ritorno di Champions League contro il Lione, ma in queste settimane a tenere banco è anche capire chi saranno i rinforzi per la stagione 2020/2021 che riprenderà il via il prossimo 19 settembre. Per quanto riguarda la panchina, invece, potrebbe ritornare in bianconero l'ex Zinedine Zidane questa volta come allenatore.

Calciomercato Juventus, secondo indiscrezioni possibile il doppio colpo Milik-De Paul

Secondo quanto riportato sul portale telematico Juvenews.eu, le priorità del mercato bianconero sarebbero un centrocampista e un attaccante, oltre ovviamente alle cessioni in programma per sfoltire e ringiovanire la rosa, in modo da alleggerire il monte ingaggi e incassare una somma da poter reinvestire subito.

Per il reparto attaccanti il dirigente sportivo, Fabio Paratici, ha come obiettivo l'acquisto di Milik. Il club della Vecchia Signora avrebbe già l'accordo con il calciatore polacco, il quale quest'ultimo non vedrebbe l'ora di approdare in bianconero, ma l'ostacolo principale è l'accordo con il Napoli per quanto riguarda il prezzo d'acquisto. Il presidente della squadra partenopea Aurelio De Laurentis avrebbe comunque leggermente abbassato le pretese per il centravanti da 50 milioni di euro a 40 milioni. I vertici della Juventus starebbero valutando come contropartite tecniche da poter offrire al Napoli per calare il prezzo i calciatori Romero, Pellegrini e Bernardeschi. Per il reparto di metà campo è invece spuntato nelle ultime ore l'interesse per Rodrigo De Paul, giocatore classe 1994 dell'Udinese e della nazionale argentina, che ha annunciato di voler cambiare squadra per ambire a traguardi più importanti come vincere lo scudetto e la Champions League.

I friulani sarebbero orientati a privarsi del giocatore per circa 35 milioni di euro e considerando che i rapporti tra Juve e Udinese sono ottimi non è difficile pensare al buon fine della trattativa. Servirebbero dunque circa 80 milioni di euro per riuscire a centrare il doppio colpo, considerando però che la cifra che la Juventus dovrebbe sborsare potrebbe abbassarsi con l'inserimento di contropartite tecniche.

Attendiamo ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane.

Juventus, in panchina il primo obbiettivo di Andrea Agnelli sarebbe l'arrivo di Zidane

Nonostante il contratto di Maurizio Sarri è in scadenza nel 2022 e la conquista del nono scudetto di fila, circolano costantemente le voci di un suo possibile esonero.

Tra i vari nomi che si sono fatti per la sua eventuale sostituzione ci sono Massimiliano Allegri, Mauricio Pochettino e il possibile ritorno di Antonio Conte. Sul portale Juvelive.it, si legge che il primo nome nella lista del presidente Andrea Agnelli è quello di Zinedine Zidane e visti i rapporti non idilliaci tra il francese e il Real Madrid, la Juventus resta alla finestra pronta nel caso ad aprire una trattativa per averlo. Pertanto non è da escludersi nelle prossime settimane un ritorno a Torino di Zidane. Vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi.