Ritorno agli allenamenti per il Crotone in attesa della prossima stagione che vedrà la squadra calcare i campi della Serie A. Sono ore di preparazione, ma anche di mercato in casa rossoblu con il rinnovo di contratto del centrocampista Ahmad Benali che rimarrà in Calabria fino al 2023. In queste ore la società crotonese starebbe attendendo alcune risposte da parte di potenziali rinforzi: tra questi, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ci sarebbe anche il difensore Norbert Gyömbér, in uscita dal Perugia dopo la retrocessione del club umbro in Serie C.

Crotone, rinforzi in difesa

In attesa di conoscere l'evoluzione della trattativa tra il Crotone e l'Hellas Verona per un possibile ritorno in Calabria del difensore Luca Marrone, i crotonesi sarebbero attenti sul mercato ad ogni tipo di operazione che si potrebbe presentare.

Uno dei calciatori che interesserebbero gli squali potrebbe essere Norbert Gyömbér, classe 1992, calciatore sloveno che nei giorni scorsi ha confermato la sua volontà di chiudere l'avventura al Perugia per dedicarsi ad una nuova esperienza. Oltre al Crotone, ad essersi interessata a lui ci sarebbe la Salernitana che guarderebbe anche al compagno di squadra Nicola Falasco. Il calciatore slovacco, in questa stagione, è stato uno dei punti fermi della squadra andando a collezionare 28 presenze nel campionato cadetto.

Mercato in evoluzione per il Crotone

Potrebbero arrivare nelle prossime ore novità in merito alla campagna acquisti del Crotone. A confermarlo è stato nelle ultime ore il presidente rossoblu Gianni Vrenna ai microfoni di Sky Sport che, interpellato sulla nuova stagione, ha confermato la possibilità di fare arrivare in Calabria rinforzi utili per concedere maggiori scelte al tecnico Giovanni Stroppa.

Non solo in Italia, il Crotone starebbe sondando anche il mercato estero per riuscire a scoprire talenti da lanciare nel prossimo campionato di Serie A. In passato il Crotone è riuscito a scoprire calciatori come Ante Budimir, Nwankwo Simy, Augustus Kargbo e Vladimir Golemic: ora, a distanza di qualche stagione, i calabresi vorrebbero scommettere ancora sui talenti del mercato estero.

Primi allenamenti stagionali

Nelle ultime ore la squadra rossoblu si è ritrovata in città per sottoporsi ai test clinici e atletici. Si è svolto, inoltre, il primo allenamento estivo ospitato per l'occasione dal Centro Sportivo "Antico Borgo". Nelle prossime ore la squadra partirà alla volta della Sila crotonese per essere ospitata nello Stadio Ampollino dove gli squali svolgeranno due settimane di preparazione e scenderanno in campo nelle due amichevoli estive in programma contro il Monopoli (30 agosto) e Vibonese (2 settembre), gare che si svolgeranno a porte chiuse in pieno rispetto delle normative anti Covid-19.