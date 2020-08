La Juventus è alla ricerca di un terzino destro. Sembra questa una delle principali esigenze della rosa bianconera in vista della prossima stagione. In questo momento infatti l'unico esterno difensivo destro certo di rimanere alla Juventus è il colombiano Cuadrado mentre sia De Sciglio che Danilo potrebbero essere ceduti per motivi tecnici e di bilancio. Sull'ex Milan ci sarebbe l'interesse di alcune società spagnole, su tutte il Valencia. Dalla sua cessione la Juventus potrebbe ricavare circa dieci milioni di euro. Diversa invece la situazione Danilo, che in questo momento non sembra avere degli acquirenti.

In attesa di concretizzare le cessioni prima menzionate, la Juventus sta lavorando appunto all'acquisto di un terzino destro. Un possibile rinforzo sembra averlo individuato in Alessandro Florenzi, come scrive il giornale Il Romanista.

Juve, possibile scambio Florenzi-Rugani con la Roma

Il giocatore della Roma Alessandro Florenzi negli ultimi sei mesi ha giocato nel Valencia, anche se non c'è stata molta occasione di mettersi in mostra considerando che la Liga (come tutti i principali campionati europei) si sono fermati per l'emergenza sanitaria da coronavirus. Il classe 1991 è quindi rientrato a Roma ma probabilmente non per rimanerci. Florenzi infatti non sarebbe ritenuto ideale per il gioco del tecnico Paulo Fonseca ed è probabile che l'allenatore portoghese acconsenta alla cessione dell'esterno.

Non ci sono però molte squadre in grado di accollarsi il pesante ingaggio del nazionale italiano. Florenzi infatti guadagna circa tre milioni di euro e la Roma potrebbe anche cederlo per 12-15 milioni di euro così da garantirsi una plusvalenza finanziaria. La Juventus sarebbe interessata al suo acquisto ma non vorrebbe offrire cash per il giocatore.

Per questo potrebbe definirsi uno scambio fra Florenzi e Daniele Rugani. Il centrale toscano è considerato cedibile dalla Juventus ed ha una valutazione simile a quella del terzino destro. Lo scambio potrebbe definirsi anche grazie agli ottimi rapporti di stima professionale fra il Ceo della Roma Guido Fienga ed il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici.

La Juventus segue anche Bellerin

Nelle ultime ore si è parlato di un altro scambio, che coinvolgerebbe sempre Daniele Rugani. Questa volta però il giocatore inserito nell'affare sarebbe Hector Bellerin, terzino destro dell'Arsenal. Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe uno scambio apprezzato sia dalla Juventus che dall'Arsenal in quanto i bianconeri cercano un terzino destro mentre gli inglesi un difensore centrale. Bisognerà però valutare se, in caso di definizione della trattativa, lo scambio avverrà alla pari o la Juventus dovrà inserire anche del cash vista la differente valutazione dei giocatori.